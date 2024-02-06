Свердловчане в три раза чаще стали покупать умные колонки

06 февраля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Среди уральских регионов именно свердловчане чаще покупают «умные» товары Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области вырос почти в три раза. Среди всех уральских регионов именно свердловчане стали лидером по продажам товаров в этой сфере, рассказал URA.RU директор по продажам в сети «Мегафон» Давид Борзилов. «В Свердловской области увеличился в 2,6 раза спрос на товары для умного дома. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись в три раза», — рассказал Борзилов. В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у уральцев в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли примерно в 2 и 2,6 раза соответственно. Спрос на центры управления умным домом увеличился в 1,4 раза за год. На 25% чаще стали покупать приборы умного освещения — лампы и светильники.

В 2023 году спрос на товары для умного дома в Свердловской области вырос почти в три раза. Среди всех уральских регионов именно свердловчане стали лидером по продажам товаров в этой сфере, рассказал URA.RU директор по продажам в сети «Мегафон» Давид Борзилов. «В Свердловской области увеличился в 2,6 раза спрос на товары для умного дома. Заметно выросла популярность умных колонок, продажи которых за год поднялись в три раза», — рассказал Борзилов. В категории устройств для умного дома наибольшей популярностью у уральцев в прошлом году пользовались смарт-розетки и датчики температуры и влажности. Их продажи за год выросли примерно в 2 и 2,6 раза соответственно. Спрос на центры управления умным домом увеличился в 1,4 раза за год. На 25% чаще стали покупать приборы умного освещения — лампы и светильники.