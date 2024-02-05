05 февраля 2024

В «Сургутнефтегазе» отказались от подарков на 23 Февраля и 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, нефтяник, человек в маске, рабочий, сургутнефтегаз
Подарки в СНГ будут вручать на День нефтяника и Новый год Фото:

В ПАО «Сургутнефтегаз» отказались от вручения подарков работникам на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности.

«В компании сказали, что подарков на 23 Февраля и 8 Марта не будет. Сейчас подарки можно ждать только на День нефтяника и Новый год», — сообщил собеседник.

В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства сообщили, что информация сотрудника не совсем точна. «Никто не отказывался от подарков. Просто произошло небольшое перераспределение. Решено отказаться от малозначительных подарков на 23 Февраля и 8 Марта, а деньги перенаправить на более значительные презенты, которые будут вручать в профессиональный праздник и Новый год», — сообщили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии. Сотрудники рассчитывают получить в феврале 14 зарплату.

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В ПАО «Сургутнефтегаз» отказались от вручения подарков работникам на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В компании сказали, что подарков на 23 Февраля и 8 Марта не будет. Сейчас подарки можно ждать только на День нефтяника и Новый год», — сообщил собеседник. В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства сообщили, что информация сотрудника не совсем точна. «Никто не отказывался от подарков. Просто произошло небольшое перераспределение. Решено отказаться от малозначительных подарков на 23 Февраля и 8 Марта, а деньги перенаправить на более значительные презенты, которые будут вручать в профессиональный праздник и Новый год», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии. Сотрудники рассчитывают получить в феврале 14 зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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