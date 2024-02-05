Общество Работа В «Сургутнефтегазе» отказались от подарков на 23 Февраля и 8 Марта 06 февраля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 + Подарки в СНГ будут вручать на День нефтяника и Новый год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ПАО «Сургутнефтегаз» отказались от вручения подарков работникам на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В компании сказали, что подарков на 23 Февраля и 8 Марта не будет. Сейчас подарки можно ждать только на День нефтяника и Новый год», — сообщил собеседник. В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства сообщили, что информация сотрудника не совсем точна. «Никто не отказывался от подарков. Просто произошло небольшое перераспределение. Решено отказаться от малозначительных подарков на 23 Февраля и 8 Марта, а деньги перенаправить на более значительные презенты, которые будут вручать в профессиональный праздник и Новый год», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии. Сотрудники рассчитывают получить в феврале 14 зарплату. В ПАО «Сургутнефтегаз» отказались от вручения подарков работникам на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности. «В компании сказали, что подарков на 23 Февраля и 8 Марта не будет. Сейчас подарки можно ждать только на День нефтяника и Новый год», — сообщил собеседник. В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства сообщили, что информация сотрудника не совсем точна. «Никто не отказывался от подарков. Просто произошло небольшое перераспределение. Решено отказаться от малозначительных подарков на 23 Февраля и 8 Марта, а деньги перенаправить на более значительные презенты, которые будут вручать в профессиональный праздник и Новый год», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии. Сотрудники рассчитывают получить в феврале 14 зарплату. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям