В «Сургутнефтегазе» отказались от подарков на 23 Февраля и 8 Марта

В ПАО «Сургутнефтегаз» отказались от вручения подарков работникам на 23 Февраля и 8 Марта. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников на условиях анонимности.
«В компании сказали, что подарков на 23 Февраля и 8 Марта не будет. Сейчас подарки можно ждать только на День нефтяника и Новый год», — сообщил собеседник.
В компании «Сургутнефтегаз» журналисту агентства сообщили, что информация сотрудника не совсем точна. «Никто не отказывался от подарков. Просто произошло небольшое перераспределение. Решено отказаться от малозначительных подарков на 23 Февраля и 8 Марта, а деньги перенаправить на более значительные презенты, которые будут вручать в профессиональный праздник и Новый год», — сообщили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что работники «Сургутнефтегаза» ждут выплаты дополнительной премии. Сотрудники рассчитывают получить в феврале 14 зарплату.
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