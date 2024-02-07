Над Пермью заметили самолет, который четыре часа кружит над городом

07 февраля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Пермяков напугал самолет в небе, который проверяет систему захода на посадку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По данным сервиса Flightradar, над Пермью уже четыре часа кружит самолет, вылетевший из «Большого Савино». Скриншот в редакцию прислал читатель URA.RU. «Что это за самолет кружит над Пермью уже четыре часа?», — удивился читатель. Пресс-секретарь аэропорта «Большой Савино» Евгений Кузнецов не ответил на звонок URA.RU. Источники агентства в аэропорту говорят, что это борт ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Полет штатный. «Это облетчик-лаборатория, проверяет систему посадки. Где требуется облет оборудования, туда и направляют», — пояснил инсайдер. Screenshot сайта flightradar24

По данным сервиса Flightradar, над Пермью уже четыре часа кружит самолет, вылетевший из «Большого Савино». Скриншот в редакцию прислал читатель URA.RU. «Что это за самолет кружит над Пермью уже четыре часа?», — удивился читатель. Пресс-секретарь аэропорта «Большой Савино» Евгений Кузнецов не ответил на звонок URA.RU. Источники агентства в аэропорту говорят, что это борт ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Полет штатный. «Это облетчик-лаборатория, проверяет систему посадки. Где требуется облет оборудования, туда и направляют», — пояснил инсайдер.