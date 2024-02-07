Над Пермью заметили самолет, который четыре часа кружит над городом

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Строительство объектов Всемирных студенческих игр 2023 года. Екатеринбург, провода, столбы, самолет в небе
Пермяков напугал самолет в небе, который проверяет систему захода на посадку Фото:

По данным сервиса Flightradar, над Пермью уже четыре часа кружит самолет, вылетевший из «Большого Савино». Скриншот в редакцию прислал читатель URA.RU.

«Что это за самолет кружит над Пермью уже четыре часа?», — удивился читатель. Пресс-секретарь аэропорта «Большой Савино» Евгений Кузнецов не ответил на звонок URA.RU.

Источники агентства в аэропорту говорят, что это борт ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Полет штатный. «Это облетчик-лаборатория, проверяет систему посадки. Где требуется облет оборудования, туда и направляют», — пояснил инсайдер.

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По данным сервиса Flightradar, над Пермью уже четыре часа кружит самолет, вылетевший из «Большого Савино». Скриншот в редакцию прислал читатель URA.RU. «Что это за самолет кружит над Пермью уже четыре часа?», — удивился читатель. Пресс-секретарь аэропорта «Большой Савино» Евгений Кузнецов не ответил на звонок URA.RU. Источники агентства в аэропорту говорят, что это борт ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Полет штатный. «Это облетчик-лаборатория, проверяет систему посадки. Где требуется облет оборудования, туда и направляют», — пояснил инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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