Ученики элитного лицея Нижневартовска ушли на дистант из-за кори

В Нижневартовске ученики лицея имени Пушкина ушли на дистанционное обучение из-за вспышки инфекции в учреждении. Школьников, не привитых от кори, отправили на «удаленку» до 28 февраля.
«Корь в Лицее имени Пушкина. Десятки детей, у которых нет прививок, отправляют на дистант до 28 февраля», — сообщил директор лицея Эдмонд Игошин телеканалу N1. Привитых учеников, которые контактировали с заболевшими, изолируют от остальных. Они будут учиться и питаться отдельно. Такая практика повсеместно применяется при обнаружении кори в школах.
Корреспондент агентства попытался связаться с директором лицея. Однако на телефонный звонок журналиста не ответили.
Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Дети будут учиться дома с помощью информационной платформы.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.