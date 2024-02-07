Ученики элитного лицея Нижневартовска ушли на дистант из-за кори

08 февраля 2024 в 10:42 Размер текста - 17 +

Не привитые ученики лицея имени Пушкина будут учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске ученики лицея имени Пушкина ушли на дистанционное обучение из-за вспышки инфекции в учреждении. Школьников, не привитых от кори, отправили на «удаленку» до 28 февраля. «Корь в Лицее имени Пушкина. Десятки детей, у которых нет прививок, отправляют на дистант до 28 февраля», — сообщил директор лицея Эдмонд Игошин телеканалу N1. Привитых учеников, которые контактировали с заболевшими, изолируют от остальных. Они будут учиться и питаться отдельно. Такая практика повсеместно применяется при обнаружении кори в школах. Корреспондент агентства попытался связаться с директором лицея. Однако на телефонный звонок журналиста не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Дети будут учиться дома с помощью информационной платформы.

В Нижневартовске ученики лицея имени Пушкина ушли на дистанционное обучение из-за вспышки инфекции в учреждении. Школьников, не привитых от кори, отправили на «удаленку» до 28 февраля. «Корь в Лицее имени Пушкина. Десятки детей, у которых нет прививок, отправляют на дистант до 28 февраля», — сообщил директор лицея Эдмонд Игошин телеканалу N1. Привитых учеников, которые контактировали с заболевшими, изолируют от остальных. Они будут учиться и питаться отдельно. Такая практика повсеместно применяется при обнаружении кори в школах. Корреспондент агентства попытался связаться с директором лицея. Однако на телефонный звонок журналиста не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Дети будут учиться дома с помощью информационной платформы.