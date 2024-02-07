07 февраля 2024

Ученики элитного лицея Нижневартовска ушли на дистант из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Не привитые ученики лицея имени Пушкина будут учиться дистанционно Фото:

В Нижневартовске ученики лицея имени Пушкина ушли на дистанционное обучение из-за вспышки инфекции в учреждении. Школьников, не привитых от кори, отправили на «удаленку» до 28 февраля.

«Корь в Лицее имени Пушкина. Десятки детей, у которых нет прививок, отправляют на дистант до 28 февраля», — сообщил директор лицея Эдмонд Игошин телеканалу N1. Привитых учеников, которые контактировали с заболевшими, изолируют от остальных. Они будут учиться и питаться отдельно. Такая практика повсеместно применяется при обнаружении кори в школах.

Корреспондент агентства попытался связаться с директором лицея. Однако на телефонный звонок журналиста не ответили.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Дети будут учиться дома с помощью информационной платформы.

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В Нижневартовске ученики лицея имени Пушкина ушли на дистанционное обучение из-за вспышки инфекции в учреждении. Школьников, не привитых от кори, отправили на «удаленку» до 28 февраля. «Корь в Лицее имени Пушкина. Десятки детей, у которых нет прививок, отправляют на дистант до 28 февраля», — сообщил директор лицея Эдмонд Игошин телеканалу N1. Привитых учеников, которые контактировали с заболевшими, изолируют от остальных. Они будут учиться и питаться отдельно. Такая практика повсеместно применяется при обнаружении кори в школах. Корреспондент агентства попытался связаться с директором лицея. Однако на телефонный звонок журналиста не ответили. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте учеников трех школ перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на заражение корью. Дети будут учиться дома с помощью информационной платформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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