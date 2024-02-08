Встреча Путина с раввинами поможет заложникам Палестины и Израиля

08 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия делает все, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин обозначил цели посреднической роли России в палестино-израильском конфликте, помимо прекращения боевых действий: Москва участвует в спасении заложников обеих враждующих сторон. Комментируя прошедшую встречу главы государства с раввинами, эксперт российского совета по международным делам Елена Супонина утверждает, что позиция России также позволит добиться второго раунда перемирия и не допустить масштабирования боевых действий на Ближнем Востоке. Встреча президента Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой прошла ночью 7 февраля в Кремле. Глава государства подчеркнул, что в вопросе освобождения заложников Москва обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран. «В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост», — добавил он. «После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть», — подчеркнул Путин. При этом он указал на то, что, действительно, уже удалось достичь определенных результатов. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Президент предложил обсудить детали этой работы. Обсуждение Путиным ситуации в секторе Газа с раввинами и телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом говорят о том, что Россия продолжает выполнять посредническую роль в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, поясняет политолог-международник, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. Москва придерживается объективной позиции, принимает активное участие в стабилизации ситуации в регионе, а также продолжает контакты с обеими сторонами по спасению заложников. «Благодаря усилиям российской дипломатии удалось еще осенью минувшего года освободить несколько заложников. Причем это был жест со стороны палестинцев, которые не вписали этих заложников в общий счет по сделке с израильтянами, там обсуждался каждый человек, их количество, кого на кого меняют. Но вот этих заложников с двойным российско-израильским гражданством отдали просто из уважения к позиции России по поводу происходящего на Ближнем Востоке», — рассказала эксперт. Супонина напоминает, что Москва тесно связывает происходящее в Красном море с ситуацией в секторе Газа. Речь о нападениях США на Йемен и попытках втягивания Иран в конфликт. «Москва считает, что чем быстрее будет остановлена израильская военная операция в секторе Газа, тем лучше это скажется на событиях во всем регионе. Те же йеменские хуситы говорят, что тут же прекратят свои нападения в Красном море, а это уже не только вопросы безопасности, а большие торговые интересы», — добавила она. По словам эксперта, Путин убежден, что при посредничестве третьих сторон конфликтующим сторонам удастся добиться второго раунда перемирия: «Об этом говорили и главы спецслужб западных государств, и не так давно в Париже они разработали новую конкретную сделку по обмену заложников на палестинских заключенных, по установлению перемирия в секторе Газа. Москва полностью поддерживает эти усилия и считает, что конфликт надо останавливать. Иначе он ставит нас на опасную грань разрастания в более масштабный кризис, а Россия в этом не заинтересована». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин обозначил цели посреднической роли России в палестино-израильском конфликте, помимо прекращения боевых действий: Москва участвует в спасении заложников обеих враждующих сторон. Комментируя прошедшую встречу главы государства с раввинами, эксперт российского совета по международным делам Елена Супонина утверждает, что позиция России также позволит добиться второго раунда перемирия и не допустить масштабирования боевых действий на Ближнем Востоке. Встреча президента Владимира Путина с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой прошла ночью 7 февраля в Кремле. Глава государства подчеркнул, что в вопросе освобождения заложников Москва обращает внимание не только на россиян, но и на граждан других стран. «В том числе это касается пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост», — добавил он. «После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть», — подчеркнул Путин. При этом он указал на то, что, действительно, уже удалось достичь определенных результатов. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Президент предложил обсудить детали этой работы. Обсуждение Путиным ситуации в секторе Газа с раввинами и телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом говорят о том, что Россия продолжает выполнять посредническую роль в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, поясняет политолог-международник, эксперт российского Совета по международным делам Елена Супонина. Москва придерживается объективной позиции, принимает активное участие в стабилизации ситуации в регионе, а также продолжает контакты с обеими сторонами по спасению заложников. «Благодаря усилиям российской дипломатии удалось еще осенью минувшего года освободить несколько заложников. Причем это был жест со стороны палестинцев, которые не вписали этих заложников в общий счет по сделке с израильтянами, там обсуждался каждый человек, их количество, кого на кого меняют. Но вот этих заложников с двойным российско-израильским гражданством отдали просто из уважения к позиции России по поводу происходящего на Ближнем Востоке», — рассказала эксперт. Супонина напоминает, что Москва тесно связывает происходящее в Красном море с ситуацией в секторе Газа. Речь о нападениях США на Йемен и попытках втягивания Иран в конфликт. «Москва считает, что чем быстрее будет остановлена израильская военная операция в секторе Газа, тем лучше это скажется на событиях во всем регионе. Те же йеменские хуситы говорят, что тут же прекратят свои нападения в Красном море, а это уже не только вопросы безопасности, а большие торговые интересы», — добавила она. По словам эксперта, Путин убежден, что при посредничестве третьих сторон конфликтующим сторонам удастся добиться второго раунда перемирия: «Об этом говорили и главы спецслужб западных государств, и не так давно в Париже они разработали новую конкретную сделку по обмену заложников на палестинских заключенных, по установлению перемирия в секторе Газа. Москва полностью поддерживает эти усилия и считает, что конфликт надо останавливать. Иначе он ставит нас на опасную грань разрастания в более масштабный кризис, а Россия в этом не заинтересована».