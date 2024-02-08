Бойца СВО из ХМАО, пропавшего без вести, удалось вернуть в Россию. Инсайд

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Пропавший без вести контрактник из ХМАО вернулся из плена Фото:

В Россию в рамках обмена 8 февраля вернулись 100 бойцов. Источник в политическом истеблишменте ХМАО сообщил URA.RU, что в списках на обмен есть один боец, которого разыскивали более полугода.

«В списках на обмен есть наш югорчанин. Он отправился воевать в начале июня», — сообщил инсайдер.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила, что в списках есть один контрактник из Югры. «Пока он не вышел на связь с родственниками, но его должны были обменять сегодня. Уточним информацию позже», — прокомментировала омбудсмен.

Ранее URA.RU писало об обмене пленными с украинской стороной, который прошел 8 февраля. Вернуть удалось 100 российских бойцов.

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В Россию в рамках обмена 8 февраля вернулись 100 бойцов. Источник в политическом истеблишменте ХМАО сообщил URA.RU, что в списках на обмен есть один боец, которого разыскивали более полугода. «В списках на обмен есть наш югорчанин. Он отправился воевать в начале июня», — сообщил инсайдер. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила, что в списках есть один контрактник из Югры. «Пока он не вышел на связь с родственниками, но его должны были обменять сегодня. Уточним информацию позже», — прокомментировала омбудсмен. Ранее URA.RU писало об обмене пленными с украинской стороной, который прошел 8 февраля. Вернуть удалось 100 российских бойцов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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