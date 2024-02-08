Пропавшего на СВО пенсионера «Сургутнефтегаза» вернули из плена в ХМАО

08 февраля 2024 в 23:55 Размер текста - 17 +

Пропавшего бойца из ХМАО вернули в Россию Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец из ХМАО, которого удалось вернуть в Россию из украинского плена в ходе обмена 8 февраля, оказался пропавшим пенсионером «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа «Изменений списков не было. Югорский боец прошел процедуру обмена. Известно, что он был контрактником, ушел воевать в начале июня 2023 года. Ему 60, бывший сотрудник „Сургутнефтегаза“. Семья увидела его в видео в одном из украинских telegram-каналов с пленными и начала поиски. Там военнослужащий говорил, что попал в плен после отправки на штурм», — сообщает инсайдер. Из соображений безопасности данные бойца не раскрываются. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила, что пленного удалось обменять 8 февраля. «Сейчас сказали, что все 100, которые были в списке, подтверждены, замены не было. Значит, он там, слава Богу», — рассказала Стребкова. По словам уполномоченного, данные о плохом самочувствии или о том, что военнослужащий находится в тяжелом состоянии или в госпитале, в том числе и о возрастных бойцах, российская сторона получает из разных источников. «И мы всегда стараемся выйти на Международный Красный Крест. И по нему в том числе мы выходили, потому что видели те публикации. И мы (обычно в поисках бойцов участвуют Минобороны, омбудсмены РФ и регионов, военная прокуратура — прим. URA.RU), просили МКК, чтобы они проведали бойца и при наличии потребности в медицинской помощи ее ему оказали», — сообщила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что в ходе обмена пленными 8 февраля удалось вернуть в Россию одного бойца из ХМАО. Он считался пропавшим, родственники обращались к омбудсмену с просьбой помочь найти его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Боец из ХМАО, которого удалось вернуть в Россию из украинского плена в ходе обмена 8 февраля, оказался пропавшим пенсионером «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа «Изменений списков не было. Югорский боец прошел процедуру обмена. Известно, что он был контрактником, ушел воевать в начале июня 2023 года. Ему 60, бывший сотрудник „Сургутнефтегаза“. Семья увидела его в видео в одном из украинских telegram-каналов с пленными и начала поиски. Там военнослужащий говорил, что попал в плен после отправки на штурм», — сообщает инсайдер. Из соображений безопасности данные бойца не раскрываются. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила, что пленного удалось обменять 8 февраля. «Сейчас сказали, что все 100, которые были в списке, подтверждены, замены не было. Значит, он там, слава Богу», — рассказала Стребкова. По словам уполномоченного, данные о плохом самочувствии или о том, что военнослужащий находится в тяжелом состоянии или в госпитале, в том числе и о возрастных бойцах, российская сторона получает из разных источников. «И мы всегда стараемся выйти на Международный Красный Крест. И по нему в том числе мы выходили, потому что видели те публикации. И мы (обычно в поисках бойцов участвуют Минобороны, омбудсмены РФ и регионов, военная прокуратура — прим. URA.RU), просили МКК, чтобы они проведали бойца и при наличии потребности в медицинской помощи ее ему оказали», — сообщила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что в ходе обмена пленными 8 февраля удалось вернуть в Россию одного бойца из ХМАО. Он считался пропавшим, родственники обращались к омбудсмену с просьбой помочь найти его.