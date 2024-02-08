Пропавшего на СВО пенсионера «Сургутнефтегаза» вернули из плена в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Пропавшего бойца из ХМАО вернули в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец из ХМАО, которого удалось вернуть в Россию из украинского плена в ходе обмена 8 февраля, оказался пропавшим пенсионером «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа

«Изменений списков не было. Югорский боец прошел процедуру обмена. Известно, что он был контрактником, ушел воевать в начале июня 2023 года. Ему 60, бывший сотрудник „Сургутнефтегаза“. Семья увидела его в видео в одном из украинских telegram-каналов с пленными и начала поиски. Там военнослужащий говорил, что попал в плен после отправки на штурм», — сообщает инсайдер. Из соображений безопасности данные бойца не раскрываются.

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила, что пленного удалось обменять 8 февраля. «Сейчас сказали, что все 100, которые были в списке, подтверждены, замены не было. Значит, он там, слава Богу», — рассказала Стребкова.

По словам уполномоченного, данные о плохом самочувствии или о том, что военнослужащий находится в тяжелом состоянии или в госпитале, в том числе и о возрастных бойцах, российская сторона получает из разных источников. «И мы всегда стараемся выйти на Международный Красный Крест. И по нему в том числе мы выходили, потому что видели те публикации. И мы (обычно в поисках бойцов участвуют Минобороны, омбудсмены РФ и регионов, военная прокуратура — прим. URA.RU), просили МКК, чтобы они проведали бойца и при наличии потребности в медицинской помощи ее ему оказали», — сообщила омбудсмен.

Ранее URA.RU писало, что в ходе обмена пленными 8 февраля удалось вернуть в Россию одного бойца из ХМАО. Он считался пропавшим, родственники обращались к омбудсмену с просьбой помочь найти его.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Боец из ХМАО, которого удалось вернуть в Россию из украинского плена в ходе обмена 8 февраля, оказался пропавшим пенсионером «Сургутнефтегаза». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа «Изменений списков не было. Югорский боец прошел процедуру обмена. Известно, что он был контрактником, ушел воевать в начале июня 2023 года. Ему 60, бывший сотрудник „Сургутнефтегаза“. Семья увидела его в видео в одном из украинских telegram-каналов с пленными и начала поиски. Там военнослужащий говорил, что попал в плен после отправки на штурм», — сообщает инсайдер. Из соображений безопасности данные бойца не раскрываются. Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова подтвердила, что пленного удалось обменять 8 февраля. «Сейчас сказали, что все 100, которые были в списке, подтверждены, замены не было. Значит, он там, слава Богу», — рассказала Стребкова. По словам уполномоченного, данные о плохом самочувствии или о том, что военнослужащий находится в тяжелом состоянии или в госпитале, в том числе и о возрастных бойцах, российская сторона получает из разных источников. «И мы всегда стараемся выйти на Международный Красный Крест. И по нему в том числе мы выходили, потому что видели те публикации. И мы (обычно в поисках бойцов участвуют Минобороны, омбудсмены РФ и регионов, военная прокуратура — прим. URA.RU), просили МКК, чтобы они проведали бойца и при наличии потребности в медицинской помощи ее ему оказали», — сообщила омбудсмен. Ранее URA.RU писало, что в ходе обмена пленными 8 февраля удалось вернуть в Россию одного бойца из ХМАО. Он считался пропавшим, родственники обращались к омбудсмену с просьбой помочь найти его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...