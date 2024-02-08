Стало известно, кто и зачем задержал водителя и пассажиров посреди дороги в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водителя и пассажиров жестко задержали сотрудники угро из Калуги

09 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Неизвестными, которые задержали екатеринбуржцев в центре, оказались сотрудники полиции Фото: Илья Московец © URA.RU Неизвестными, которые жестко задержали водителя «Жигули» и его пассажиров в центре Екатеринбурга 7 февраля, оказались сотрудники уголовного розыска из Калужской области. Они приехали за екатеринбуржцем, который обманул калужанку на 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону на официальном сайте. «По предварительной версии, подозреваемый разместил в сети Интернет объявление о продаже сельскохозяйственного оборудования, на которое откликнулась жительница Калужской области. Обговорив условия покупки, автор предложения попросил калужанку внести предоплату, после чего пообещал отправить товар посредством транспортной компании», — рассказали в полиции. Женщина перевела автору объявления 45 тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Задержанного екатеринбуржца проверяют на причастность к другим преступлениям. Задержание проходило на улице Белинского.

Неизвестными, которые жестко задержали водителя «Жигули» и его пассажиров в центре Екатеринбурга 7 февраля, оказались сотрудники уголовного розыска из Калужской области. Они приехали за екатеринбуржцем, который обманул калужанку на 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону на официальном сайте. «По предварительной версии, подозреваемый разместил в сети Интернет объявление о продаже сельскохозяйственного оборудования, на которое откликнулась жительница Калужской области. Обговорив условия покупки, автор предложения попросил калужанку внести предоплату, после чего пообещал отправить товар посредством транспортной компании», — рассказали в полиции. Женщина перевела автору объявления 45 тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Задержанного екатеринбуржца проверяют на причастность к другим преступлениям. Задержание проходило на улице Белинского.