08 февраля 2024

Стало известно, кто и зачем задержал водителя и пассажиров посреди дороги в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водителя и пассажиров жестко задержали сотрудники угро из Калуги
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестными, которые задержали екатеринбуржцев в центре, оказались сотрудники полиции Фото:

Неизвестными, которые жестко задержали водителя «Жигули» и его пассажиров в центре Екатеринбурга 7 февраля, оказались сотрудники уголовного розыска из Калужской области. Они приехали за екатеринбуржцем, который обманул калужанку на 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону на официальном сайте.

«По предварительной версии, подозреваемый разместил в сети Интернет объявление о продаже сельскохозяйственного оборудования, на которое откликнулась жительница Калужской области. Обговорив условия покупки, автор предложения попросил калужанку внести предоплату, после чего пообещал отправить товар посредством транспортной компании», — рассказали в полиции.

Женщина перевела автору объявления 45 тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Задержанного екатеринбуржца проверяют на причастность к другим преступлениям. Задержание проходило на улице Белинского.

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Неизвестными, которые жестко задержали водителя «Жигули» и его пассажиров в центре Екатеринбурга 7 февраля, оказались сотрудники уголовного розыска из Калужской области. Они приехали за екатеринбуржцем, который обманул калужанку на 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону на официальном сайте. «По предварительной версии, подозреваемый разместил в сети Интернет объявление о продаже сельскохозяйственного оборудования, на которое откликнулась жительница Калужской области. Обговорив условия покупки, автор предложения попросил калужанку внести предоплату, после чего пообещал отправить товар посредством транспортной компании», — рассказали в полиции. Женщина перевела автору объявления 45 тысяч рублей, после этого он перестал выходить на связь. Силовики возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба. Задержанного екатеринбуржца проверяют на причастность к другим преступлениям. Задержание проходило на улице Белинского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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