ФОМ: работу Путина положительно оценивают 81% россиян

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
По результатам опроса, 81% россиян довольны деятельностью Путина Фото:

Работу президента РФ Владимира Путина на его посту положительно оценили подавляющее большинство россиян. В процентном соотношении это составило 81%. Такие данные следуют из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», который был опубликован 9 февраля.

«Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России», — следует из данных опроса ФОМ. Кроме того, уровень доверия к Путину составляет 80%. Сам опрос проводился со 2 по 4 февраля. В нем было задействовано 104 населенных пункта в 53 субъектах страны, опрошено было 1500 респондентов.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о доверии граждан России к президенту Владимиру Путину. Согласно результатам, российскому главе доверяют свыше 78,5% респондентов. Также к его деятельности положительно относятся 75,8% россиян.

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Работу президента РФ Владимира Путина на его посту положительно оценили подавляющее большинство россиян. В процентном соотношении это составило 81%. Такие данные следуют из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», который был опубликован 9 февраля. «Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России», — следует из данных опроса ФОМ. Кроме того, уровень доверия к Путину составляет 80%. Сам опрос проводился со 2 по 4 февраля. В нем было задействовано 104 населенных пункта в 53 субъектах страны, опрошено было 1500 респондентов. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о доверии граждан России к президенту Владимиру Путину. Согласно результатам, российскому главе доверяют свыше 78,5% респондентов. Также к его деятельности положительно относятся 75,8% россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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