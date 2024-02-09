Политика Власть ФОМ: работу Путина положительно оценивают 81% россиян 09 февраля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 + По результатам опроса, 81% россиян довольны деятельностью Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работу президента РФ Владимира Путина на его посту положительно оценили подавляющее большинство россиян. В процентном соотношении это составило 81%. Такие данные следуют из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», который был опубликован 9 февраля. «Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России», — следует из данных опроса ФОМ . Кроме того, уровень доверия к Путину составляет 80%. Сам опрос проводился со 2 по 4 февраля. В нем было задействовано 104 населенных пункта в 53 субъектах страны, опрошено было 1500 респондентов. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о доверии граждан России к президенту Владимиру Путину. Согласно результатам, российскому главе доверяют свыше 78,5% респондентов. Также к его деятельности положительно относятся 75,8% россиян. Работу президента РФ Владимира Путина на его посту положительно оценили подавляющее большинство россиян. В процентном соотношении это составило 81%. Такие данные следуют из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», который был опубликован 9 февраля. «Подавляющее большинство россиян (81%) положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России», — следует из данных опроса ФОМ. Кроме того, уровень доверия к Путину составляет 80%. Сам опрос проводился со 2 по 4 февраля. В нем было задействовано 104 населенных пункта в 53 субъектах страны, опрошено было 1500 респондентов. Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о доверии граждан России к президенту Владимиру Путину. Согласно результатам, российскому главе доверяют свыше 78,5% респондентов. Также к его деятельности положительно относятся 75,8% россиян. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям