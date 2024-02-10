Екатеринбуржца обокрал нанятый им работник

11 февраля 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Мужчине предъявлено обвинение по 158 статье УК РФ (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Эльмаше наемный работник обокрал своего работодателя, украв инструменты на 20 тысяч рублей. Оказалось, что ранее вор уже имел проблемы с законом. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «На Эльмаше хозяина частного дома обокрал его же наемный работник», — рассказали в ведомстве. Украл он инструменты на 20 тысяч рублей, сказано в тексте. Там же отмечается, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме. По словам потерпевшего, ключи от помещения, где и лежали инструменты, были у бригады рабочих. Участковые ОП№14 проверили рабочий коллектив и выяснили, что кража была совершена новым работником, который уже имел проблемы с законом. Инструменты вор продал, сказано в сообщении. Теперь ему предъявлено обвинение по 158 статье УК РФ (кража).

В Екатеринбурге на Эльмаше наемный работник обокрал своего работодателя, украв инструменты на 20 тысяч рублей. Оказалось, что ранее вор уже имел проблемы с законом. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу. «На Эльмаше хозяина частного дома обокрал его же наемный работник», — рассказали в ведомстве. Украл он инструменты на 20 тысяч рублей, сказано в тексте. Там же отмечается, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме. По словам потерпевшего, ключи от помещения, где и лежали инструменты, были у бригады рабочих. Участковые ОП№14 проверили рабочий коллектив и выяснили, что кража была совершена новым работником, который уже имел проблемы с законом. Инструменты вор продал, сказано в сообщении. Теперь ему предъявлено обвинение по 158 статье УК РФ (кража).