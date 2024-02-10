Екатеринбуржца обокрал нанятый им работник

В Екатеринбурге на Эльмаше наемный работник обокрал своего работодателя, украв инструменты на 20 тысяч рублей. Оказалось, что ранее вор уже имел проблемы с законом. Об этом рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.
«На Эльмаше хозяина частного дома обокрал его же наемный работник», — рассказали в ведомстве. Украл он инструменты на 20 тысяч рублей, сказано в тексте. Там же отмечается, что ранее мужчина уже сидел в тюрьме.
По словам потерпевшего, ключи от помещения, где и лежали инструменты, были у бригады рабочих. Участковые ОП№14 проверили рабочий коллектив и выяснили, что кража была совершена новым работником, который уже имел проблемы с законом.
Инструменты вор продал, сказано в сообщении. Теперь ему предъявлено обвинение по 158 статье УК РФ (кража).
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