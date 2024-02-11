11 февраля 2024

РПЦ отказалась выделить мэрии Копейска землю под детскую площадку

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, фалейчик андрей
Мэру Андрею Фалейчику придется искать другое место под детскую площадку Фото:

Челябинская епархия отказала мэрии Копейска в выделении земли под детскую площадку в селе Синеглазово. Об этом 12 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый вице-мэр Николай Сазонов.

«Переговоры были проведены. К сожалению, они ни к чему не привели. Поэтому будем рассматривать иные варианты, как это сделать», — ответил Сазонов на вопрос мэра Андрея Фалейчика об итогах переговоров.

В мэрии рассматривалось три варианта размещения детской площадки. Первый не подошел, поскольку находится в затапливаемой во время половодья на озере Синеглазово зоне. Второй вариант власти сочли слишком отдаленным от жилой застройки. Третий участок земли подходил по всем параметрам, но принадлежал епархии. Теперь, как выясняется, РПЦ не захотела отдать участок под детскую площадку.

Мэр Копейска Фалейчик поручил подчиненным наконец определиться с землей. На следующей неделе завершится разработка сметы площадки, и откладывать решение вопроса с участком уже некуда.

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Челябинская епархия отказала мэрии Копейска в выделении земли под детскую площадку в селе Синеглазово. Об этом 12 февраля на аппаратном совещании в мэрии сообщил первый вице-мэр Николай Сазонов. «Переговоры были проведены. К сожалению, они ни к чему не привели. Поэтому будем рассматривать иные варианты, как это сделать», — ответил Сазонов на вопрос мэра Андрея Фалейчика об итогах переговоров. В мэрии рассматривалось три варианта размещения детской площадки. Первый не подошел, поскольку находится в затапливаемой во время половодья на озере Синеглазово зоне. Второй вариант власти сочли слишком отдаленным от жилой застройки. Третий участок земли подходил по всем параметрам, но принадлежал епархии. Теперь, как выясняется, РПЦ не захотела отдать участок под детскую площадку. Мэр Копейска Фалейчик поручил подчиненным наконец определиться с землей. На следующей неделе завершится разработка сметы площадки, и откладывать решение вопроса с участком уже некуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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