Екатеринбуржцы запирают мусорки возле домов от соседей. Фото

12 февраля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Горожане не хотят, чтобы их в контейнеры бросали свой мусор чужаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге возникла новая тенденция — запирать площадки для мусорных контейнеров на замки. Фотографией новшества поделился читатель URA.RU. В товариществе собственников жилья (ТСЖ) агентству объяснили, от кого и с какой целью прячут место для бытовых отходов. «Случайно оказался в этом районе, и меня рассмешила ситуация. Стоят рядом два дома — №6 и №8 на улице Родонитовой, и, соответственно, две мусорки рядом. Обе обнесены забором и обе на замках. Видимо, чтобы соседи друг другу свои помои не сваливали», — рассказал собеседник агентства. В ТСЖ «Родонитовая» объяснили, что замки и заборы вокруг площадок сделаны с двумя целями: чтобы не валялся мусор вокруг и ради справедливого расчета оплаты за вывоз бытовых отходов. Мусорки запираются на магнитные замки, и жильцы платят за пользование домофонной службе. «У нас нет безобразия, как на некоторых мусорных площадках, именно потому, что к ним закрыт доступ. Если все близлежащие дома будут нести на одну площадку весь свой мусор, представляете, что там будет? К тому же оплата за вывоз отходов рассчитывается из того, сколько мусора вывозят с площадки. Зачем жильцам платить за чужой мусор?» — сказала председатель ТСЖ Ольга Мельниченко. Она добавила, что в их квартале очень многие дома закрыли свои мусорки от посторонних, жильцы довольны. Единственным разногласием было нежелание некоторых прикасаться к ручкам дверей: они настаивали на распашных «ковбойских» дверях, которые можно открывать ногами. Однако это предложение не было одобрено большинством, и брезгливым горожанам посоветовали использовать одноразовые перчатки. Две мусорных площадки находятся рядом и закрыты от соседей на замки Фото: читатель URA.RU Жильцы уверяют, что платить за вывоз только своего мусора — дешевле Фото: читатель URA.RU Замок на заборе надежно охраняет мусорки от визита непрошеных гостей Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге возникла новая тенденция — запирать площадки для мусорных контейнеров на замки. Фотографией новшества поделился читатель URA.RU. В товариществе собственников жилья (ТСЖ) агентству объяснили, от кого и с какой целью прячут место для бытовых отходов. «Случайно оказался в этом районе, и меня рассмешила ситуация. Стоят рядом два дома — №6 и №8 на улице Родонитовой, и, соответственно, две мусорки рядом. Обе обнесены забором и обе на замках. Видимо, чтобы соседи друг другу свои помои не сваливали», — рассказал собеседник агентства. В ТСЖ «Родонитовая» объяснили, что замки и заборы вокруг площадок сделаны с двумя целями: чтобы не валялся мусор вокруг и ради справедливого расчета оплаты за вывоз бытовых отходов. Мусорки запираются на магнитные замки, и жильцы платят за пользование домофонной службе. «У нас нет безобразия, как на некоторых мусорных площадках, именно потому, что к ним закрыт доступ. Если все близлежащие дома будут нести на одну площадку весь свой мусор, представляете, что там будет? К тому же оплата за вывоз отходов рассчитывается из того, сколько мусора вывозят с площадки. Зачем жильцам платить за чужой мусор?» — сказала председатель ТСЖ Ольга Мельниченко. Она добавила, что в их квартале очень многие дома закрыли свои мусорки от посторонних, жильцы довольны. Единственным разногласием было нежелание некоторых прикасаться к ручкам дверей: они настаивали на распашных «ковбойских» дверях, которые можно открывать ногами. Однако это предложение не было одобрено большинством, и брезгливым горожанам посоветовали использовать одноразовые перчатки.