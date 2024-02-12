В Челябинске на стрелявшего в бойца СВО мужчину возбуждено уголовное дело

В Челябинске конфликт между соседями из-за палисадника, который закончился стрельбой, привел к возбуждению уголовного дела. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В отношении мужчины, применившего оружие в ходе конфликта с соседями, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. На место выезжали сотрудники полиции, все участники инцидента установлены и опрошены. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у руководства УМВД России по Челябинску.
Ранее стало известно, что в Челябинске старый конфликт между соседями, в котором пытался разобраться участник спецоперации, закончился стрельбой. Мужчина, вернувшись с передовой, вступился за своих родителей, однако сосед выстрелил в него из пневматического оружия.
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