10 февраля 2024

В Челябинске старый конфликт соседей закончился стрельбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосед выстрелил в сына, защищающего мать Фото:

В Челябинске в частном секторе поселка АМЗ 11 февраля конфликт между соседями закончился стрельбой. В ситуации пытался разобраться участник спецоперации, но результата это не принесло, сообщают очевидцы.

«Спор [с соседями] вышел из-за палисадника, который сделала моя мать. Соседу это не понравилось, и он даже избил моего отца… я тогда был на СВО», — рассказал «74.ру» один из участников конфликта Леонид Александров. Его родители конфликтуют с соседом с прошлого лета из-за раздела земли перед домами.

В воскресенье сосед трактором сгреб весь снег в палисадник. Женщина попыталась ему помешать, но мужчина кузовом сгреб ее и закинул на снежную кучу. Тогда Леонид позвал сослуживцев, чтобы помогли разобраться. Сосед вышел на них с травматическим оружием и выстрелил несколько раз в Леонида.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о стрельбе подтвердили. «Двое доставлены в отдел полиции, устанавливается объективная картина происшествия. Ситуация находится на контроле у городского начальника МВД», — рассказали там.

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В Челябинске в частном секторе поселка АМЗ 11 февраля конфликт между соседями закончился стрельбой. В ситуации пытался разобраться участник спецоперации, но результата это не принесло, сообщают очевидцы. «Спор [с соседями] вышел из-за палисадника, который сделала моя мать. Соседу это не понравилось, и он даже избил моего отца… я тогда был на СВО», — рассказал «74.ру» один из участников конфликта Леонид Александров. Его родители конфликтуют с соседом с прошлого лета из-за раздела земли перед домами. В воскресенье сосед трактором сгреб весь снег в палисадник. Женщина попыталась ему помешать, но мужчина кузовом сгреб ее и закинул на снежную кучу. Тогда Леонид позвал сослуживцев, чтобы помогли разобраться. Сосед вышел на них с травматическим оружием и выстрелил несколько раз в Леонида. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о стрельбе подтвердили. «Двое доставлены в отдел полиции, устанавливается объективная картина происшествия. Ситуация находится на контроле у городского начальника МВД», — рассказали там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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