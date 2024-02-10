В Челябинске старый конфликт соседей закончился стрельбой

11 февраля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Сосед выстрелил в сына, защищающего мать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в частном секторе поселка АМЗ 11 февраля конфликт между соседями закончился стрельбой. В ситуации пытался разобраться участник спецоперации, но результата это не принесло, сообщают очевидцы. «Спор [с соседями] вышел из-за палисадника, который сделала моя мать. Соседу это не понравилось, и он даже избил моего отца… я тогда был на СВО», — рассказал «74.ру» один из участников конфликта Леонид Александров. Его родители конфликтуют с соседом с прошлого лета из-за раздела земли перед домами. В воскресенье сосед трактором сгреб весь снег в палисадник. Женщина попыталась ему помешать, но мужчина кузовом сгреб ее и закинул на снежную кучу. Тогда Леонид позвал сослуживцев, чтобы помогли разобраться. Сосед вышел на них с травматическим оружием и выстрелил несколько раз в Леонида. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о стрельбе подтвердили. «Двое доставлены в отдел полиции, устанавливается объективная картина происшествия. Ситуация находится на контроле у городского начальника МВД», — рассказали там.

В Челябинске в частном секторе поселка АМЗ 11 февраля конфликт между соседями закончился стрельбой. В ситуации пытался разобраться участник спецоперации, но результата это не принесло, сообщают очевидцы. «Спор [с соседями] вышел из-за палисадника, который сделала моя мать. Соседу это не понравилось, и он даже избил моего отца… я тогда был на СВО», — рассказал «74.ру» один из участников конфликта Леонид Александров. Его родители конфликтуют с соседом с прошлого лета из-за раздела земли перед домами. В воскресенье сосед трактором сгреб весь снег в палисадник. Женщина попыталась ему помешать, но мужчина кузовом сгреб ее и закинул на снежную кучу. Тогда Леонид позвал сослуживцев, чтобы помогли разобраться. Сосед вышел на них с травматическим оружием и выстрелил несколько раз в Леонида. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области информацию о стрельбе подтвердили. «Двое доставлены в отдел полиции, устанавливается объективная картина происшествия. Ситуация находится на контроле у городского начальника МВД», — рассказали там.