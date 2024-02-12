Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал «историческую карту» страны на фоне интервью главы РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В нее он включил Россию.
«После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии», — написал Элбэгдорж в соцсети X, прикрепив к публикации карту. На карте показана вся нынешняя территория России будто доля империи Чингисхана. Таким поступком экс-президент Монголии якобы напомнил, что когда-то эти земли принадлежали потомкам завоевателя.
Интервью Путина журналисту Карлсону опубликовали 9 февраля. В беседе глава РФ преподал американцу урок истории, рассказав, как зарождалась современная Украина. Говоря с журналистом он назвал ее искусственным государством, созданным советскими властями. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
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