Экс-президент Монголии включил Россию в «историческую карту» своей страны после интервью Путина. Скрин

Бывший президент Монголии опубликовал «историческую карту» страны
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Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал «историческую карту» страны, включив в нее Россию Фото:

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал «историческую карту» страны на фоне интервью главы РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В нее он включил Россию.

«После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии», — написал Элбэгдорж в соцсети X, прикрепив к публикации карту. На карте показана вся нынешняя территория России будто доля империи Чингисхана. Таким поступком экс-президент Монголии якобы напомнил, что когда-то эти земли принадлежали потомкам завоевателя.

Интервью Путина журналисту Карлсону опубликовали 9 февраля. В беседе глава РФ преподал американцу урок истории, рассказав, как зарождалась современная Украина. Говоря с журналистом он назвал ее искусственным государством, созданным советскими властями. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.

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Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал «историческую карту» страны на фоне интервью главы РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В нее он включил Россию. «После выступления Путина. Я нашел историческую карту Монголии», — написал Элбэгдорж в соцсети X, прикрепив к публикации карту. На карте показана вся нынешняя территория России будто доля империи Чингисхана. Таким поступком экс-президент Монголии якобы напомнил, что когда-то эти земли принадлежали потомкам завоевателя. Интервью Путина журналисту Карлсону опубликовали 9 февраля. В беседе глава РФ преподал американцу урок истории, рассказав, как зарождалась современная Украина. Говоря с журналистом он назвал ее искусственным государством, созданным советскими властями. Главные заявления Путина — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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