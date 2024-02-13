Крашенинников выступил против поправок в закон о выборах во время избирательных кампаний

Крашенинников: поправки в закон о выборах надо вносить заранее

13 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Павел Крашенинников высказался о выборах в России во время презентации книги в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Поправки в закон о выборах должны приниматься за несколько лет до начала избирательных кампаний. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников на презентации своей новой книги в Екатеринбурге. «Я против того, чтобы во время избирательных кампаний вносить поправки [в закон о выборах]. Это приводит к хаосу. Делать это надо, жизнь меняется и меняются технологии, но делать заранее — за год, два, три. Коллеги, которые возмущаются [действующим законодательством], косяков надопускали совершенно точно. Будем обсуждать, но пока смотрим на это все дело и ждем результата», — заявил Павел Крашенинников. Его слова передает корреспондент URA.RU. Крашенинников презентует свою книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917—1922 г» 13 февраля. В ней он рассуждает о голоде, чуме и войне, которые пришли из-за слабого управления императора Николая II. Закон о выборах президента РФ менялся 14 ноября. Согласно поправкам, теперь присутствовать на заседании избирательных комиссий могут только те СМИ, которые работают по трудовому договору. Также были изменения касательной фотографирования видеосъемки на выборах. Еще поправки разрешили голосовать тем регионам, где введено военное положение.

Поправки в закон о выборах должны приниматься за несколько лет до начала избирательных кампаний. Об этом заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников на презентации своей новой книги в Екатеринбурге. «Я против того, чтобы во время избирательных кампаний вносить поправки [в закон о выборах]. Это приводит к хаосу. Делать это надо, жизнь меняется и меняются технологии, но делать заранее — за год, два, три. Коллеги, которые возмущаются [действующим законодательством], косяков надопускали совершенно точно. Будем обсуждать, но пока смотрим на это все дело и ждем результата», — заявил Павел Крашенинников. Его слова передает корреспондент URA.RU. Крашенинников презентует свою книгу «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России 1917—1922 г» 13 февраля. В ней он рассуждает о голоде, чуме и войне, которые пришли из-за слабого управления императора Николая II. Закон о выборах президента РФ менялся 14 ноября. Согласно поправкам, теперь присутствовать на заседании избирательных комиссий могут только те СМИ, которые работают по трудовому договору. Также были изменения касательной фотографирования видеосъемки на выборах. Еще поправки разрешили голосовать тем регионам, где введено военное положение.