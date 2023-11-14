Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, голосование, урны для голосования
Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента Фото:

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Утверждены поправки в закон о выборах президента», — говорится в тексте документа. Среди изменений — разрешение на присутствие на заседаниях избирательных комиссий только тех представителей СМИ, у кого есть трудовой договор.

Также вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях. Кроме того, уточняется, что голосование в субъектах с военным положением возможно после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности и главами этих регионов.

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Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Утверждены поправки в закон о выборах президента», — говорится в тексте документа. Среди изменений — разрешение на присутствие на заседаниях избирательных комиссий только тех представителей СМИ, у кого есть трудовой договор. Также вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях. Кроме того, уточняется, что голосование в субъектах с военным положением возможно после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности и главами этих регионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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