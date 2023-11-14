Путин утвердил поправки в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Утверждены поправки в закон о выборах президента», — говорится в тексте документа. Среди изменений — разрешение на присутствие на заседаниях избирательных комиссий только тех представителей СМИ, у кого есть трудовой договор.
Также вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях. Кроме того, уточняется, что голосование в субъектах с военным положением возможно после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности и главами этих регионов.
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах главы государства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Утверждены поправки в закон о выборах президента», — говорится в тексте документа. Среди изменений — разрешение на присутствие на заседаниях избирательных комиссий только тех представителей СМИ, у кого есть трудовой договор. Также вводятся ограничения на съемку на участках, расположенных в воинских частях. Кроме того, уточняется, что голосование в субъектах с военным положением возможно после консультаций Центральной избирательной комиссии с Министерством обороны, Федеральной службой безопасности и главами этих регионов.