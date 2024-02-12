Буйного пассажира рейса Москва — Магнитогорск пришлось вязать ремнями в полете

13 февраля 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Житель Магнитогорска буянил на борту самолета Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пассажира рейса Москва — Магнитогорск (Челябинская область) во время полета пришлось обездвиживать ремнями. Об этом URA.RU 13 февраля сообщили в управлении информации и общественных связей транспортной полиции по УрФО. «Во время полета пассажир стал вести себя неадекватно, мешать рядом сидящим с ним пассажирам, нецензурно выражался. Мужчине было вручено письменное предупреждение, и по решению командира экипажа он был пересажен в хвостовую часть воздушного судна. За 10 минут до начала снижения пассажир проявил агрессию в отношении бортпроводницы», — сообщили в пресс-службе. По информации telegram-канала «Авиаинцидент», совместными усилиями экипажа и рядом сидящих пассажиров хулиган был обездвижен при помощи поясно-плечевых ремней. До посадки мужчина был связан ремнями, после приземления на борт поднялись вызванные во время полета сотрудники правоохранительных органов. Рейс выполнялся компанией «Аэрофлот» из московского Шереметьево самолетом «Эйрбас» А-320. Дебошир оказался 28-летним жителем Магнитогорска. Он был доставлен в Ленинский отдел полиции города. Ему была предъявлено обвинение по двум статьям КоАП — за мелкое хулиганство и невыполнение законных требований командира воздушного судна. По первой статье он оштрафован на тысячу рублей. По второй решение еще не принято. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пассажира рейса Москва — Магнитогорск (Челябинская область) во время полета пришлось обездвиживать ремнями. Об этом URA.RU 13 февраля сообщили в управлении информации и общественных связей транспортной полиции по УрФО. «Во время полета пассажир стал вести себя неадекватно, мешать рядом сидящим с ним пассажирам, нецензурно выражался. Мужчине было вручено письменное предупреждение, и по решению командира экипажа он был пересажен в хвостовую часть воздушного судна. За 10 минут до начала снижения пассажир проявил агрессию в отношении бортпроводницы», — сообщили в пресс-службе. По информации telegram-канала «Авиаинцидент», совместными усилиями экипажа и рядом сидящих пассажиров хулиган был обездвижен при помощи поясно-плечевых ремней. До посадки мужчина был связан ремнями, после приземления на борт поднялись вызванные во время полета сотрудники правоохранительных органов. Рейс выполнялся компанией «Аэрофлот» из московского Шереметьево самолетом «Эйрбас» А-320. Дебошир оказался 28-летним жителем Магнитогорска. Он был доставлен в Ленинский отдел полиции города. Ему была предъявлено обвинение по двум статьям КоАП — за мелкое хулиганство и невыполнение законных требований командира воздушного судна. По первой статье он оштрафован на тысячу рублей. По второй решение еще не принято.