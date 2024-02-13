Челябинских осужденных оставляли без лекарств из-за отсутствия в аптеке бланков

Осужденному ветерану боевых действий в челябинской колонии не выдавали лекарства из-за отсутствия рецептурных бланков. Прокуратура потребовала устранить нарушения закона, сообщили 14 февраля в пресс-службе ведомства.
«Осужденный, который является инвалидом I группы и ветераном боевых действий, по состоянию здоровья нуждается в приеме лекарственного препарата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вместе с тем, осужденный приобретал медикамент за собственные средств, поскольку льготный рецептурный бланк на бесплатное получение в аптечной организации ему не выдавался», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Челябинская прокуратура по обращению осужденного провела проверку исполнения законодательства о государственной социальной помощи. По результатам проверки начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть-74 ФСИН России» внесено представление об устранении нарушений закона.
ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России решает вопрос о получении доступа и регистрации медицинских сотрудников филиалов в Федеральном регистре льготного обеспечения для возможности выдачи льготных рецептов. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.
URA.RU обратилось с запросом комментария в пресс-службу ГУФСИН по Челябинской области. По поступлению комментария он будет опубликован.
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