13 февраля 2024

Челябинских осужденных оставляли без лекарств из-за отсутствия в аптеке бланков

© Служба новостей «URA.RU»
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В аптеках, обеспечивающих колонии медикаментами, не оказадлось рецептурных бланков Фото:

Осужденному ветерану боевых действий в челябинской колонии не выдавали лекарства из-за отсутствия рецептурных бланков. Прокуратура потребовала устранить нарушения закона, сообщили 14 февраля в пресс-службе ведомства.

«Осужденный, который является инвалидом I группы и ветераном боевых действий, по состоянию здоровья нуждается в приеме лекарственного препарата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вместе с тем, осужденный приобретал медикамент за собственные средств, поскольку льготный рецептурный бланк на бесплатное получение в аптечной организации ему не выдавался», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Челябинская прокуратура по обращению осужденного провела проверку исполнения законодательства о государственной социальной помощи. По результатам проверки начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть-74 ФСИН России» внесено представление об устранении нарушений закона.

ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России решает вопрос о получении доступа и регистрации медицинских сотрудников филиалов в Федеральном регистре льготного обеспечения для возможности выдачи льготных рецептов. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.

URA.RU обратилось с запросом комментария в пресс-службу ГУФСИН по Челябинской области. По поступлению комментария он будет опубликован.

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Осужденному ветерану боевых действий в челябинской колонии не выдавали лекарства из-за отсутствия рецептурных бланков. Прокуратура потребовала устранить нарушения закона, сообщили 14 февраля в пресс-службе ведомства. «Осужденный, который является инвалидом I группы и ветераном боевых действий, по состоянию здоровья нуждается в приеме лекарственного препарата, который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Вместе с тем, осужденный приобретал медикамент за собственные средств, поскольку льготный рецептурный бланк на бесплатное получение в аптечной организации ему не выдавался», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Челябинская прокуратура по обращению осужденного провела проверку исполнения законодательства о государственной социальной помощи. По результатам проверки начальнику ФКУЗ «Медико-санитарная часть-74 ФСИН России» внесено представление об устранении нарушений закона. ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России решает вопрос о получении доступа и регистрации медицинских сотрудников филиалов в Федеральном регистре льготного обеспечения для возможности выдачи льготных рецептов. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре. URA.RU обратилось с запросом комментария в пресс-службу ГУФСИН по Челябинской области. По поступлению комментария он будет опубликован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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