Шойгу поручил улучшать ракеты «Искандер» и «Кинжал». Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, ракета, искандер, stock
Сергей Шойгу отметил, что «Искандер» и «Кинжал» необходимы для борьбы с БПЛА ВСУ Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области улучшать ракеты «Искандер» и «Кинжал». Он посетил завод во время рабочей поездки в войска Западного военного округа.

«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявил Шойгу. Его слова передает telegram-канал Минобороны. Он оценил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области.

Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых самоходных артиллерийских установок, передает RT. Предприятие «Курганприбор» выполнило поручение Шойгу о создании производства авиационных боеприпасов, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2023».

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области улучшать ракеты «Искандер» и «Кинжал». Он посетил завод во время рабочей поездки в войска Западного военного округа. «Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявил Шойгу. Его слова передает telegram-канал Минобороны. Он оценил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области. Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых самоходных артиллерийских установок, передает RT. Предприятие «Курганприбор» выполнило поручение Шойгу о создании производства авиационных боеприпасов, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2023».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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