Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал поручение Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» в Московской области улучшать ракеты «Искандер» и «Кинжал». Он посетил завод во время рабочей поездки в войска Западного военного округа.
«Это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер» и «Кинжал, и всего, что нам нужно для борьбы с беспилотными летательными аппаратами», — заявил Шойгу. Его слова передает telegram-канал Минобороны. Он оценил выполнение ГОЗ по производству ракетных комплексов в Московской области.
Ранее Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых самоходных артиллерийских установок, передает RT. Предприятие «Курганприбор» выполнило поручение Шойгу о создании производства авиационных боеприпасов, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2023».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.