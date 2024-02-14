В ХМАО приедет скандальный комик, который обзывал зрителей зеками

14 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Скандальный комик Леонид Кулаков, который обзывал зрителей зеками, приедет с концертом в Сургут Фото: Размик Закарян © URA.RU Стендап-комик Леонид Кулаков, который обозвал воркутинцев «потомками зеков», выступит в Сургуте. Его концерт запланирован весной. Информация об этом размещена на сайте комика.



«Кулаков — это андеграунд комик, неприемлющий ограничений, и более недоступен для зрителей на ТВ. Его сольники уже дали много шуму», — говорится в афише. На момент публикации половина билетов на концерт еще остается в продаже.



Кулаков оказался в центре скандала из-за своих высказываний после концерта в Воркуте в 2022 году. Комик публично заявил, что считает жителей заполярного города «потомками зеков». Общественность и местных властей возмутили слова комика, ему пришлось извиниться.



Ранее URA.RU сообщало, что стендап комик Артем Винокур удивился просьбе зрительницы, которая попросила поздравить ее мужа с днем рождения на концерте в Югорске. Он посчитал такую выходку неуместной и попросил югорчанку не срывать выступление.

Стендап-комик Леонид Кулаков, который обозвал воркутинцев «потомками зеков», выступит в Сургуте. Его концерт запланирован весной. Информация об этом размещена на сайте комика. «Кулаков — это андеграунд комик, неприемлющий ограничений, и более недоступен для зрителей на ТВ. Его сольники уже дали много шуму», — говорится в афише. На момент публикации половина билетов на концерт еще остается в продаже. Кулаков оказался в центре скандала из-за своих высказываний после концерта в Воркуте в 2022 году. Комик публично заявил, что считает жителей заполярного города «потомками зеков». Общественность и местных властей возмутили слова комика, ему пришлось извиниться. Ранее URA.RU сообщало, что стендап комик Артем Винокур удивился просьбе зрительницы, которая попросила поздравить ее мужа с днем рождения на концерте в Югорске. Он посчитал такую выходку неуместной и попросил югорчанку не срывать выступление.