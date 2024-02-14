Первый вице-губернатор ХМАО стал комментатором бокса на телепроекте. Фото

14 февраля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Первый вице-губернатор ХМАО Шипилов стал комментатором шоу «Боксерский клуб» Фото: Эльдар Булатов © URA.RU Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором на турнире по боксу. Будучи председателем наблюдательного совета Федерации бокса Югры, он подвел итог финальных матчей телепроекта «Боксерский клуб» медиахолдинга «Югра», в которых участвовали спортсмены крупных городов округа: Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Бабушкин.



«Алексей Викторович прокомментировал финальный поединок в категории „свыше 90 кг“. Мы сами пригласили его, отправили СМС, он согласился», — прокомментировал агентству Бабушкин.



За звание чемпиона турнира боролись айтишники, сварщики, сотрудники МЧС и Росгвардии. Премьерный выпуск шоу выйдет 24 марта. К выходу на ринг участников готовили опытные наставники. Тренировки длились в течение двух месяцев. Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором шоу «Боксерский клуб» Фото: группа «Федерация бокса Югры» во «Вконтакте»

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором на турнире по боксу. Будучи председателем наблюдательного совета Федерации бокса Югры, он подвел итог финальных матчей телепроекта «Боксерский клуб» медиахолдинга «Югра», в которых участвовали спортсмены крупных городов округа: Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Бабушкин. «Алексей Викторович прокомментировал финальный поединок в категории „свыше 90 кг“. Мы сами пригласили его, отправили СМС, он согласился», — прокомментировал агентству Бабушкин. За звание чемпиона турнира боролись айтишники, сварщики, сотрудники МЧС и Росгвардии. Премьерный выпуск шоу выйдет 24 марта. К выходу на ринг участников готовили опытные наставники. Тренировки длились в течение двух месяцев.