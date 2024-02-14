Первый вице-губернатор ХМАО стал комментатором бокса на телепроекте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Комарова. Ханты-Мансийский район. Горноправдинск, шипилов алексей
Первый вице-губернатор ХМАО Шипилов стал комментатором шоу «Боксерский клуб» Фото:

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором на турнире по боксу. Будучи председателем наблюдательного совета Федерации бокса Югры, он подвел итог финальных матчей телепроекта «Боксерский клуб» медиахолдинга «Югра», в которых участвовали спортсмены крупных городов округа: Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Бабушкин.

«Алексей Викторович прокомментировал финальный поединок в категории „свыше 90 кг“. Мы сами пригласили его, отправили СМС, он согласился», — прокомментировал агентству Бабушкин.

За звание чемпиона турнира боролись айтишники, сварщики, сотрудники МЧС и Росгвардии. Премьерный выпуск шоу выйдет 24 марта. К выходу на ринг участников готовили опытные наставники. Тренировки длились в течение двух месяцев.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором шоу «Боксерский клуб»
Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором шоу «Боксерский клуб»
Фото:

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Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов стал комментатором на турнире по боксу. Будучи председателем наблюдательного совета Федерации бокса Югры, он подвел итог финальных матчей телепроекта «Боксерский клуб» медиахолдинга «Югра», в которых участвовали спортсмены крупных городов округа: Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска. Об этом URA.RU сообщил продюсер проекта Александр Бабушкин. «Алексей Викторович прокомментировал финальный поединок в категории „свыше 90 кг“. Мы сами пригласили его, отправили СМС, он согласился», — прокомментировал агентству Бабушкин. За звание чемпиона турнира боролись айтишники, сварщики, сотрудники МЧС и Росгвардии. Премьерный выпуск шоу выйдет 24 марта. К выходу на ринг участников готовили опытные наставники. Тренировки длились в течение двух месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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