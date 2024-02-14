Мошенники рассылают сообщения от имени главы Сургута

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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Мэр Сургута предупредил подписчиков о ложном аккаунте в соцсетях Фото:

Мошенники рассылают ложные сообщения от имени мэра Сургута Андрея Филатова. С поддельного аккаунта аферисты связываются преимущественно с коллегами главы города. Об этом Филатов предупредил на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Новая волна мошенничества. От моего имени снова рассылают ложные сообщения. Они поступают с фейкового аккаунта, где закреплено мое фото. Прошу не отвечать на подобные сообщения и сразу блокировать ложный аккаунт. Поскольку рассылка идет коллегам, рекомендую вам проверять данные, опираясь на мой официальный контакт», — поделился Филатов в соцсети.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале января в соцсети Telegram уже появлялись поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Таким образом мошенники рассылают сообщения от имени политиков.

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Мошенники рассылают ложные сообщения от имени мэра Сургута Андрея Филатова. С поддельного аккаунта аферисты связываются преимущественно с коллегами главы города. Об этом Филатов предупредил на своей официальной странице «ВКонтакте». «Новая волна мошенничества. От моего имени снова рассылают ложные сообщения. Они поступают с фейкового аккаунта, где закреплено мое фото. Прошу не отвечать на подобные сообщения и сразу блокировать ложный аккаунт. Поскольку рассылка идет коллегам, рекомендую вам проверять данные, опираясь на мой официальный контакт», — поделился Филатов в соцсети. Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале января в соцсети Telegram уже появлялись поддельные аккаунты главы Сургута Андрея Филатова и главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко. Таким образом мошенники рассылают сообщения от имени политиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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