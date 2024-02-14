В екатеринбургском автобусе скончался мужчина

В Екатеринбурге вечером 14 февраля в автобусе маршрута №47 умер мужчина. Силовики уже установили его личность. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Это мужчина 1964 года рождения. Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», — сказал полковник Горелых. Автобус №47 стоял на остановке «Академика Бардина».
Следователи СУ СКР по Свердловской области выехали на место происшествия, где организовали проверку и опросили очевидцев. В пресс-службе ведомства отметили, что тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.
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