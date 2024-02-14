14 февраля 2024

В екатеринбургском автобусе скончался мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Следователи направили тело на судмедэкспертизу Фото:

В Екатеринбурге вечером 14 февраля в автобусе маршрута №47 умер мужчина. Силовики уже установили его личность. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

«Это мужчина 1964 года рождения. Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», — сказал полковник Горелых. Автобус №47 стоял на остановке «Академика Бардина».

Следователи СУ СКР по Свердловской области выехали на место происшествия, где организовали проверку и опросили очевидцев. В пресс-службе ведомства отметили, что тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.

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В Екатеринбурге вечером 14 февраля в автобусе маршрута №47 умер мужчина. Силовики уже установили его личность. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Это мужчина 1964 года рождения. Предварительно, ухудшилось самочувствие, скоропостижно скончался. История не связана с криминалом», — сказал полковник Горелых. Автобус №47 стоял на остановке «Академика Бардина». Следователи СУ СКР по Свердловской области выехали на место происшествия, где организовали проверку и опросили очевидцев. В пресс-службе ведомства отметили, что тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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