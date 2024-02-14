Отец страдающего спинальной мышечной атрофией Миши Бахтина Дмитрий в ожидании возможного визита российского президента Владимира Путина в Свердловскую область вышел на одиночный пикет у здания полпредства УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи.
«Мы хотим, чтобы президент заметил семью и помог с получением лекарства», — пояснила Липинская. К ним подошли два сотрудника Росгвардии и попросили предъявить документы.
Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о ребенке с тяжелым диагнозом — в сюжете URA.RU.
По неофициальным данным, визит Путина в Свердловской области состоится 15 февраля. Он, возможно, побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет. Свердловских силовиков перевели в усиленный режим работы. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU.
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