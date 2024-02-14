Отец Миши Бахтина вышел на пикет перед возможным визитом Путина на Урал. Фото

15 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин, по предварительным данным, будет в Свердловской области 15 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина Отец страдающего спинальной мышечной атрофией Миши Бахтина Дмитрий в ожидании возможного визита российского президента Владимира Путина в Свердловскую область вышел на одиночный пикет у здания полпредства УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «Мы хотим, чтобы президент заметил семью и помог с получением лекарства», — пояснила Липинская. К ним подошли два сотрудника Росгвардии и попросили предъявить документы. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о ребенке с тяжелым диагнозом — в сюжете URA.RU. По неофициальным данным, визит Путина в Свердловской области состоится 15 февраля. Он, возможно, побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет. Свердловских силовиков перевели в усиленный режим работы. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU. «Президент Путин, спасите жизнь ребенка, обеспечьте лекарством», — написано на плакате Фото: предоставлено Юлией Липинской

Отец страдающего спинальной мышечной атрофией Миши Бахтина Дмитрий в ожидании возможного визита российского президента Владимира Путина в Свердловскую область вышел на одиночный пикет у здания полпредства УрФО в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщила юрист Юлия Липинская, представляющая интересы семьи. «Мы хотим, чтобы президент заметил семью и помог с получением лекарства», — пояснила Липинская. К ним подошли два сотрудника Росгвардии и попросили предъявить документы. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их сыну дали препарат «Рисдиплам». Отец мальчика несколько раз выходил на одиночный пикет в Екатеринбурге и в Москве. Вся информация о ребенке с тяжелым диагнозом — в сюжете URA.RU. По неофициальным данным, визит Путина в Свердловской области состоится 15 февраля. Он, возможно, побывает на двух предприятиях, среди которых — нижнетагильский «Уралвагонзавод», а также встретится с губернатором Евгением Куйвашевым. Вместе с Путиным могут приехать глава РЖД Олег Белозеров и мэр Москвы Сергей Собянин, официальных подтверждений пока нет. Свердловских силовиков перевели в усиленный режим работы. Подробнее о визите — в сюжете URA.RU.