15 февраля 2024

Суд рассмотрит иск на млрд долларов к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мтс, вывеска мтс
В МТС заявили, что они не имеют отношения к «голой вечеринке» Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Таганский суд Москвы в пятницу начнет рассмотрение иска к компании МТС на миллиард долларов за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Об том сообщили в суде.

«Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков», — передает РИА Новости.

Отмечается, что судебное заседание по существу назначено на 16 февраля. Ранее в Москве суды несколько раз отказывались принимать к рассмотрению аналогичные иски, однако третий иск от Трещева все-таки был принят, сказано в тексте. В компании МТС же заявили, что они не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не являются его спонсором или организатором, говорится в материале.

В Москве в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики из-за откровенных нарядов. После этого артистов стали лишать контрактов и возможности проведения концертов.

Также сообщалось, что ФНС проверяет Ивлееву по делу о неуплате налогов, что может привести к пяти годам тюрьмы. Адвокат Андрей Алешкин считает, что из блогерши сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.

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Таганский суд Москвы в пятницу начнет рассмотрение иска к компании МТС на миллиард долларов за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Об том сообщили в суде. «Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков», — передает РИА Новости. Отмечается, что судебное заседание по существу назначено на 16 февраля. Ранее в Москве суды несколько раз отказывались принимать к рассмотрению аналогичные иски, однако третий иск от Трещева все-таки был принят, сказано в тексте. В компании МТС же заявили, что они не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не являются его спонсором или организатором, говорится в материале. В Москве в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики из-за откровенных нарядов. После этого артистов стали лишать контрактов и возможности проведения концертов. Также сообщалось, что ФНС проверяет Ивлееву по делу о неуплате налогов, что может привести к пяти годам тюрьмы. Адвокат Андрей Алешкин считает, что из блогерши сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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