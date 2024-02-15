Суд рассмотрит иск на млрд долларов к МТС из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

Таганский суд Москвы в пятницу начнет рассмотрение иска к компании МТС на миллиард долларов за «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой. Об том сообщили в суде.
«Истец Александр Трещев настаивает, что оператор должен перевести миллиард долларов в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Изначально он требовал компенсации как с МТС, так и с Анастасии Ивлеевой, но ее суд удалил из ответчиков», — передает РИА Новости.
Отмечается, что судебное заседание по существу назначено на 16 февраля. Ранее в Москве суды несколько раз отказывались принимать к рассмотрению аналогичные иски, однако третий иск от Трещева все-таки был принят, сказано в тексте. В компании МТС же заявили, что они не имеют отношения к скандально известному мероприятию и не являются его спонсором или организатором, говорится в материале.
В Москве в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года прошла вечеринка, организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Фотографии с мероприятия вызвали негативную реакцию у публики из-за откровенных нарядов. После этого артистов стали лишать контрактов и возможности проведения концертов.
Также сообщалось, что ФНС проверяет Ивлееву по делу о неуплате налогов, что может привести к пяти годам тюрьмы. Адвокат Андрей Алешкин считает, что из блогерши сделали козла отпущения. Подробнее об этой истории — в сюжете URA.RU.
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