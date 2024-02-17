Бежавший в РФ украинский боец призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Камынин, перебравшийся в Россию, призвал своих бывших сослуживцев покинуть ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев бежать из украинской армии. Об этом он сообщил на допросе.

«Желаю (сослуживцам — ред.) валить побыстрее оттуда», — сказал Камынин на допросе, передает РИА Новости. Военнопленный объяснил это тем, что за Украину воевать бесполезно, так как результат будет нулевой.

17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина.

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Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев бежать из украинской армии. Об этом он сообщил на допросе. «Желаю (сослуживцам — ред.) валить побыстрее оттуда», — сказал Камынин на допросе, передает РИА Новости. Военнопленный объяснил это тем, что за Украину воевать бесполезно, так как результат будет нулевой. 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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