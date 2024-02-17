Бежавший в РФ украинский боец призвал сослуживцев «валить» из ВСУ

Камынин, перебравшийся в Россию, призвал своих бывших сослуживцев покинуть ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин призвал своих бывших сослуживцев бежать из украинской армии. Об этом он сообщил на допросе.
«Желаю (сослуживцам — ред.) валить побыстрее оттуда», — сказал Камынин на допросе, передает РИА Новости. Военнопленный объяснил это тем, что за Украину воевать бесполезно, так как результат будет нулевой.
17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. ВСУ подтвердили, что часть боевиков сдалось в плен во время бегства под Авдеевкой. Телеканал Fox News сообщил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной победой президента РФ Владимира Путина.
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