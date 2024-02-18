Фармацевты в поселках ХМАО получат единовременную выплату

Фармацевты получат выплату из окружного бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фармацевтам, которые работают в сельских поселениях или поселках городского типа Югры, предоставят единовременную выплату. Таким образом власти региона планируют привлечь специалистов в отдаленные населенные пункты. Инициативу на заседании комитета по финансам думы ХМАО озвучил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

«Ключевым изменением, которое предлагается реализовать, является отнесение к категории получателей единовременной компенсационной выплаты фармацевтическим работникам, находящимся в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Это позволит привлечь специалистов для развития бесперебойного лекарственного обеспечения», — сообщил Добровольский.

Глава депздрава отметил, что речь идет о работниках государственных медицинских учреждений. Перечень специальностей и населенных пунктов, на которые распространяется инициатива, будет дополнительно установлен подзаконными актами. Закон в первом чтении был принят единогласно.

Ранее URA.RU писало о том, что новым медицинским работникам по всей Югре теперь в полном объеме с первого дня работы доступна северная надбавка к зарплате. Также в регионе действуют меры по компенсации аренды жилья.