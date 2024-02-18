18 февраля 2024

В ХМАО силовики завели дело из-за срыва сдачи сроков долгостроя из-за некачественного бетона

Следователи в ХМАО расследуют уголовное дело скандального долгостроя
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет занялся проблемным долгостроем в Нефтеюганске Фото:

В ХМАО силовики завели уголовные дела по факту скандального долгостроя в Нефтеюганске по статьям УК РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238, ч. 4, (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — прим. URA.RU) ст. 159 УК РФ (мошенничество — прим. URA.RU). Осуществляется предварительное расследование», — сообщили журналисту агентства в надзорном ведомстве.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура выявила факт поставки подрядчиком «Хаус Групп» некачественной бетонной смеси для строительства долевого дома №53 в 16А микрорайоне, из-за чего пришлось разбирать и заново строить одну из секций. 51 дольщик продолжают ждать свои квартиры. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 30 июня 2024 года. Ранее этим же проблемным долгостроем занимался застройщик ООО «Артель», который был признан банкротом.

В строительной компании «Хаус Групп» на звонок журналиста URA.RU не ответили. Агентство отправило запрос. На момент публикации ответ не поступил.

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В ХМАО силовики завели уголовные дела по факту скандального долгостроя в Нефтеюганске по статьям УК РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238, ч. 4, (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности — прим. URA.RU) ст. 159 УК РФ (мошенничество — прим. URA.RU). Осуществляется предварительное расследование», — сообщили журналисту агентства в надзорном ведомстве. Нефтеюганская межрайонная прокуратура выявила факт поставки подрядчиком «Хаус Групп» некачественной бетонной смеси для строительства долевого дома №53 в 16А микрорайоне, из-за чего пришлось разбирать и заново строить одну из секций. 51 дольщик продолжают ждать свои квартиры. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на 30 июня 2024 года. Ранее этим же проблемным долгостроем занимался застройщик ООО «Артель», который был признан банкротом. В строительной компании «Хаус Групп» на звонок журналиста URA.RU не ответили. Агентство отправило запрос. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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