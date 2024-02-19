Россиянин впервые выиграл иск к Euroclear в арбитражном суде

20 февраля 2024 в 03:21 Размер текста - 17 +

Иск россиянина удовлетворен частично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иск российского частного инвестора к бельгийскому депозитарию Euroclear впервые удовлетворен в арбитражном суде Москвы. Взысканию подлежат зависшие купоны и дивиденды в размере 10,1 тысяч долларов. «Арбитражный суд Москвы впервые удовлетворил требования российского частного инвестора о взыскании убытков, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. Иск Романа Прудентова <…> удовлетворен частично. Суд взыскал в его пользу только зависшие дивиденды и купоны на 10,1 тысячу долларов», — ознакомились «РБК Инвестиции» с материалами дела. Также инвестору возместят расходы по оплате госпошлины в размере 21,7 тысячи рублей. Всего Прудентов планировал взыскать с Euroclear сумму в 582,4 тысячи долларов, которая в основном состоит из рыночного убытка от блокировки активов. В этом суд ему отказал. Инвестор планирует обжаловать это решение в апелляционном суде. Он отметил, что из-за блокировки со стороны Euroclear ценные бумаги существенно упали в цене, в то время как за пределами РФ они находятся на историческом максимуме. В октябре 2023 года банк «Санкт-Петербург» выиграл дело в бельгийском суде против депозитария Euroclear. Это стало первым известным случаем, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами России. Дело завершилось тем, что банку были выплачены средства, номинированные в евро. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иск российского частного инвестора к бельгийскому депозитарию Euroclear впервые удовлетворен в арбитражном суде Москвы. Взысканию подлежат зависшие купоны и дивиденды в размере 10,1 тысяч долларов. «Арбитражный суд Москвы впервые удовлетворил требования российского частного инвестора о взыскании убытков, заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear. Иск Романа Прудентова <…> удовлетворен частично. Суд взыскал в его пользу только зависшие дивиденды и купоны на 10,1 тысячу долларов», — ознакомились «РБК Инвестиции» с материалами дела. Также инвестору возместят расходы по оплате госпошлины в размере 21,7 тысячи рублей. Всего Прудентов планировал взыскать с Euroclear сумму в 582,4 тысячи долларов, которая в основном состоит из рыночного убытка от блокировки активов. В этом суд ему отказал. Инвестор планирует обжаловать это решение в апелляционном суде. Он отметил, что из-за блокировки со стороны Euroclear ценные бумаги существенно упали в цене, в то время как за пределами РФ они находятся на историческом максимуме. В октябре 2023 года банк «Санкт-Петербург» выиграл дело в бельгийском суде против депозитария Euroclear. Это стало первым известным случаем, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами России. Дело завершилось тем, что банку были выплачены средства, номинированные в евро.