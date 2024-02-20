На пожаре в Перми погибли двое

Пожарные обнаружили тела двух человек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Следственном комитете уточнили количество погибших в пожаре на улице Республиканская в Перми. По данным ведомства погибли двое: мужчина и женщина.

«В ходе тушения пожара обнаружены погибшими проживавшие в квартире мужчина 1977 года рождения и женщина 1947 года рождения», — говорится в сообщении СУ СКР по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Одного жителя дома увезли в больницу с отравлением угарным газом. В квартире, где произошел пожар, также проживали женщина и маленький ребенок. Они смогли спастись.

Ранее в МЧС сообщали, что пожар на первом этаже высотки произошел в ночь на 20 февраля. До прибытия спасателей из дома эвакуировались 12 человек. Еще 36 вывели пожарные.