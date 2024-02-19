19 февраля 2024

В Перми несколько человек погибли на пожаре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Более 30 пожарных были привлечены для тушения огня Фото:

В Перми на ул. Республиканская произошел пожар. В огне погибли несколько человек. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило в 00:57 20 февраля. Прибывшие на место подразделения увидели, что происходит горение на первом этаже десятиэтажного дома. до прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек. еще 36 человек в том числе девять детей были выведены с помощью спасательных устройств. К сожалению, на пожаре имеются погибшие. Детей среди погибших нет», — рассказали в министерстве.

Для тушения пожара привлекались 39 человек личного состава краевого ГУ МЧС и 10 единиц техники. Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего. В министерстве призывают пермяков соблюдать требования пожарной безопасности для того, чтобы избежать трагедии.

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В Перми на ул. Республиканская произошел пожар. В огне погибли несколько человек. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило в 00:57 20 февраля. Прибывшие на место подразделения увидели, что происходит горение на первом этаже десятиэтажного дома. до прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек. еще 36 человек в том числе девять детей были выведены с помощью спасательных устройств. К сожалению, на пожаре имеются погибшие. Детей среди погибших нет», — рассказали в министерстве. Для тушения пожара привлекались 39 человек личного состава краевого ГУ МЧС и 10 единиц техники. Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего. В министерстве призывают пермяков соблюдать требования пожарной безопасности для того, чтобы избежать трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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