В Перми на ул. Республиканская произошел пожар. В огне погибли несколько человек. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре поступило в 00:57 20 февраля. Прибывшие на место подразделения увидели, что происходит горение на первом этаже десятиэтажного дома. до прибытия пожарных из дома эвакуировались 12 человек. еще 36 человек в том числе девять детей были выведены с помощью спасательных устройств. К сожалению, на пожаре имеются погибшие. Детей среди погибших нет», — рассказали в министерстве.
Для тушения пожара привлекались 39 человек личного состава краевого ГУ МЧС и 10 единиц техники. Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины произошедшего. В министерстве призывают пермяков соблюдать требования пожарной безопасности для того, чтобы избежать трагедии.
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