Суд взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф»

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Суд взыскал в доход государства акции автодилера «Рольф» Фото:

Суд решил взыскать в пользу государства активы автодилера «Рольф». Соответствующее решение огласила судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Наталья Малахова.

«Иск удовлетворить. Обратить в доход государства все акции АО «Рольф», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что также государству перейдут доли в уставных капиталах различных подразделений компании. Решение было принято Московским районным судом Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче государству акций автомобильного дилера «Рольф». В ответ на это основатель компании Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что Петров незаконно владел бизнесом, находясь в должности депутата Государственной Думы.

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Суд решил взыскать в пользу государства активы автодилера «Рольф». Соответствующее решение огласила судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Наталья Малахова. «Иск удовлетворить. Обратить в доход государства все акции АО «Рольф», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что также государству перейдут доли в уставных капиталах различных подразделений компании. Решение было принято Московским районным судом Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры РФ. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче государству акций автомобильного дилера «Рольф». В ответ на это основатель компании Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что Петров незаконно владел бизнесом, находясь в должности депутата Государственной Думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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