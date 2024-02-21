Суд взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф»

Суд решил взыскать в пользу государства активы автодилера «Рольф». Соответствующее решение огласила судья Московского районного суда Санкт-Петербурга Наталья Малахова.
«Иск удовлетворить. Обратить в доход государства все акции АО «Рольф», — передает решение суда ТАСС. Отмечается, что также государству перейдут доли в уставных капиталах различных подразделений компании. Решение было принято Московским районным судом Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры РФ.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о передаче государству акций автомобильного дилера «Рольф». В ответ на это основатель компании Сергей Петров назвал передачу акций «правовым беспределом». Позже стало известно, что Петров незаконно владел бизнесом, находясь в должности депутата Государственной Думы.
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