Следователи разбираются в причинах пожара на нефтяной вышке на границе с ХМАО

22 февраля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Следственный комитет Томской области выяснит причины пожара Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет Томской области установит обстоятельства и причины возгорания в нефтяной скважине «Томскнефть» в Александровском районе на границе с ХМАО. Информацию об этом опубликовали на сайте СК по Томской области. «По предварительным данным, сегодня в дневное время на территории Александровского района Томской области на „Чкаловском месторождении“ АО „Томскнефть“ ВНК при ремонте скважины Nº 206 произошло газо-водо-нефте-проявление (ГВНП) с последующим возгоранием», — сообщается на сайте Следкома. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что в Томской области на границе с ХМАО горела нефтяная скважина. Столб огня достигал 10 метров в высоту.

Следственный комитет Томской области установит обстоятельства и причины возгорания в нефтяной скважине «Томскнефть» в Александровском районе на границе с ХМАО. Информацию об этом опубликовали на сайте СК по Томской области. «По предварительным данным, сегодня в дневное время на территории Александровского района Томской области на „Чкаловском месторождении“ АО „Томскнефть“ ВНК при ремонте скважины Nº 206 произошло газо-водо-нефте-проявление (ГВНП) с последующим возгоранием», — сообщается на сайте Следкома. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что в Томской области на границе с ХМАО горела нефтяная скважина. Столб огня достигал 10 метров в высоту.