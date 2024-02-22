Следователи разбираются в причинах пожара на нефтяной вышке на границе с ХМАО

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Следственный комитет Томской области выяснит причины пожара Фото:

Следственный комитет Томской области установит обстоятельства и причины возгорания в нефтяной скважине «Томскнефть» в Александровском районе на границе с ХМАО. Информацию об этом опубликовали на сайте СК по Томской области.

«По предварительным данным, сегодня в дневное время на территории Александровского района Томской области на „Чкаловском месторождении“ АО „Томскнефть“ ВНК при ремонте скважины Nº 206 произошло газо-водо-нефте-проявление (ГВНП) с последующим возгоранием», — сообщается на сайте Следкома. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал.

Ранее URA.RU писало о том, что в Томской области на границе с ХМАО горела нефтяная скважина. Столб огня достигал 10 метров в высоту.

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Следственный комитет Томской области установит обстоятельства и причины возгорания в нефтяной скважине «Томскнефть» в Александровском районе на границе с ХМАО. Информацию об этом опубликовали на сайте СК по Томской области. «По предварительным данным, сегодня в дневное время на территории Александровского района Томской области на „Чкаловском месторождении“ АО „Томскнефть“ ВНК при ремонте скважины Nº 206 произошло газо-водо-нефте-проявление (ГВНП) с последующим возгоранием», — сообщается на сайте Следкома. Уточняется, что при пожаре никто не пострадал. Ранее URA.RU писало о том, что в Томской области на границе с ХМАО горела нефтяная скважина. Столб огня достигал 10 метров в высоту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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