25 февраля 2024

В Перми продают помещения бывшего элитного магазина Чиркунова

В Перми продают помещения бывшего магазина «Стометровка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр Гермес Плаза. Екатеринбург, магазин закрыт, пустые полки, пустое помещение, сдается в аренду, помещение в аренду, пустой магазин
«Стометровка» была элитным магазином с 1993 года Фото:

В Перми выставили на продажу помещение бывшего магазина «Стометровка» на улице Ленина, 72а. Коммерческую недвижимость площадью 240 квадратных метров оценивают в 84 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито».

«Помещение свободного назначения площадью 240 квадратных метров, витражное остекление, с хорошим ремонтом, светлое, просторное. Отдельная входная группа с улицы Ленина, также имеется запасный выход Стоимость — 350 тысяч за квадратный метр», — сказано в объявлении.

В сервисе «2ГИС» сказано, что в этом помещении находятся банки «Сбер» и «Клюква», магазины одежды Zebra и Madrid, агентство недвижимости, офис застройщика Pan city group и офис продаж санатория «Демидково». Но помещения больше популярны под названием «Стометровка». Так называли магазин в 1993 году, когда он принадлежал группе «ЭКС» Олега Чиркунова и Юрия Трутнева. В нем находился офис продаж подержанных автомобилей BMW, магазин техники Pioneer, первая пермская фото-лаборатория Kodak и ресторан «Европейский».

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В Перми выставили на продажу помещение бывшего магазина «Стометровка» на улице Ленина, 72а. Коммерческую недвижимость площадью 240 квадратных метров оценивают в 84 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Помещение свободного назначения площадью 240 квадратных метров, витражное остекление, с хорошим ремонтом, светлое, просторное. Отдельная входная группа с улицы Ленина, также имеется запасный выход Стоимость — 350 тысяч за квадратный метр», — сказано в объявлении. В сервисе «2ГИС» сказано, что в этом помещении находятся банки «Сбер» и «Клюква», магазины одежды Zebra и Madrid, агентство недвижимости, офис застройщика Pan city group и офис продаж санатория «Демидково». Но помещения больше популярны под названием «Стометровка». Так называли магазин в 1993 году, когда он принадлежал группе «ЭКС» Олега Чиркунова и Юрия Трутнева. В нем находился офис продаж подержанных автомобилей BMW, магазин техники Pioneer, первая пермская фото-лаборатория Kodak и ресторан «Европейский».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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