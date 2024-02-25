В Перми продают помещения бывшего элитного магазина Чиркунова

В Перми продают помещения бывшего магазина «Стометровка»

26 февраля 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

«Стометровка» была элитным магазином с 1993 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми выставили на продажу помещение бывшего магазина «Стометровка» на улице Ленина, 72а. Коммерческую недвижимость площадью 240 квадратных метров оценивают в 84 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Помещение свободного назначения площадью 240 квадратных метров, витражное остекление, с хорошим ремонтом, светлое, просторное. Отдельная входная группа с улицы Ленина, также имеется запасный выход Стоимость — 350 тысяч за квадратный метр», — сказано в объявлении. В сервисе «2ГИС» сказано, что в этом помещении находятся банки «Сбер» и «Клюква», магазины одежды Zebra и Madrid, агентство недвижимости, офис застройщика Pan city group и офис продаж санатория «Демидково». Но помещения больше популярны под названием «Стометровка». Так называли магазин в 1993 году, когда он принадлежал группе «ЭКС» Олега Чиркунова и Юрия Трутнева. В нем находился офис продаж подержанных автомобилей BMW, магазин техники Pioneer, первая пермская фото-лаборатория Kodak и ресторан «Европейский».

В Перми выставили на продажу помещение бывшего магазина «Стометровка» на улице Ленина, 72а. Коммерческую недвижимость площадью 240 квадратных метров оценивают в 84 млн рублей, сказано на сайте объявлений «Авито». «Помещение свободного назначения площадью 240 квадратных метров, витражное остекление, с хорошим ремонтом, светлое, просторное. Отдельная входная группа с улицы Ленина, также имеется запасный выход Стоимость — 350 тысяч за квадратный метр», — сказано в объявлении. В сервисе «2ГИС» сказано, что в этом помещении находятся банки «Сбер» и «Клюква», магазины одежды Zebra и Madrid, агентство недвижимости, офис застройщика Pan city group и офис продаж санатория «Демидково». Но помещения больше популярны под названием «Стометровка». Так называли магазин в 1993 году, когда он принадлежал группе «ЭКС» Олега Чиркунова и Юрия Трутнева. В нем находился офис продаж подержанных автомобилей BMW, магазин техники Pioneer, первая пермская фото-лаборатория Kodak и ресторан «Европейский».