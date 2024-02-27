Кирби: Украина продолжит терять территории без помощи от США

28 февраля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

Кирби рассказал журналистам, что Киев ждет потеря территорий Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина продолжит терять свои территории, если Соединенные Штаты Америки не возобновят помощь Киеву. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Без поддержки Украины со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества», — рассказал Кирби на брифинге журналистам, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Он добавил, что Украина может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении. Ранее газета WP написала, что освобождение Авдеевки стало одной из самых значимых побед России на поле боя, которая повысит моральный дух страны и усилит обеспокоенность Киева по поводу сокращения военной помощи и личного состава украинской армии. В материале отметили, что город расположен в 15 милях (24 километрах) от центра Донецка и имеет стратегическое значение для Москвы.

Украина продолжит терять свои территории, если Соединенные Штаты Америки не возобновят помощь Киеву. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Без поддержки Украины со стороны США через месяц или два весьма вероятно, что русские добьются еще большего территориального преимущества», — рассказал Кирби на брифинге журналистам, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Он добавил, что Украина может потерять земли не только на востоке, но и на южном направлении. Ранее газета WP написала, что освобождение Авдеевки стало одной из самых значимых побед России на поле боя, которая повысит моральный дух страны и усилит обеспокоенность Киева по поводу сокращения военной помощи и личного состава украинской армии. В материале отметили, что город расположен в 15 милях (24 километрах) от центра Донецка и имеет стратегическое значение для Москвы.