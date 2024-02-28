Шойгу оценил новую систему защиты радиолокационных комплексов в Туле

Минобороны РФ: Шойгу показали новую систему защиты РЛС на заводе в Туле
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, топ,  stock
Сергею Шойгу представили созданную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов Фото:

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Ему показали новую систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве.

«Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что министру представили созданную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами. Шойгу отметил, что она является необходимой вещью и планируется ставить ее на любую российскую технику.

Ранее во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области Шойгу заявил, что производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Ему показали новую систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве. «Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что министру представили созданную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами. Шойгу отметил, что она является необходимой вещью и планируется ставить ее на любую российскую технику. Ранее во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области Шойгу заявил, что производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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