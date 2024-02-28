Шойгу оценил новую систему защиты радиолокационных комплексов в Туле

Минобороны РФ: Шойгу показали новую систему защиты РЛС на заводе в Туле

28 февраля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Сергею Шойгу представили созданную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Ему показали новую систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве. «Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что министру представили созданную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами. Шойгу отметил, что она является необходимой вещью и планируется ставить ее на любую российскую технику. Ранее во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области Шойгу заявил, что производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области. Ему показали новую систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов. Об этом сообщили в министерстве. «Министр обороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что министру представили созданную на предприятии систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами. Шойгу отметил, что она является необходимой вещью и планируется ставить ее на любую российскую технику. Ранее во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области Шойгу заявил, что производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов.