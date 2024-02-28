Армия и оружие Шойгу потребовал ускорить поставки техники в зону СВО 28 февраля 2024 в 18:26 Размер текста - 17 + Нужно ускорить поставки техники в войска, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области. «Потребовал ускорить поставки техники в войска», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов. Министр осмотрел новые цеха НПО «Сплав» в Тульской области. Введение новых мощностей привело к увеличению производства снарядов в четыре-семь раз. Производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области. «Потребовал ускорить поставки техники в войска», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов. Министр осмотрел новые цеха НПО «Сплав» в Тульской области. Введение новых мощностей привело к увеличению производства снарядов в четыре-семь раз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям