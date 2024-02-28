Шойгу потребовал ускорить поставки техники в зону СВО

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Нужно ускорить поставки техники в войска, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области.

«Потребовал ускорить поставки техники в войска», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов. Министр осмотрел новые цеха НПО «Сплав» в Тульской области. Введение новых мощностей привело к увеличению производства снарядов в четыре-семь раз.

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Производители комплексов артразведки, РСЗО и снарядов должны ускорить поставки техники в войска. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции предприятия ОПК в Тульской области. «Потребовал ускорить поставки техники в войска», — приводит слова Шойгу официальный telegram-канал Минобороны. Он подчеркнул, что обратился с таким требованием к производителям комплексов артразведки, РСЗО и снарядов. Министр осмотрел новые цеха НПО «Сплав» в Тульской области. Введение новых мощностей привело к увеличению производства снарядов в четыре-семь раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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