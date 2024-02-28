С пермяками встретится автоблогер и журналист Сергей Знаемский

Сергей Знаемский расскажет об истории автомобильной электроники
В Пермь приедет автожурналист и блогер Сергей Знаемский. В городе он прочтет лекцию «Как появилась автомобильная электроника», сообщили URA.RU организаторы.
«7 марта Сергей Знаемский проведет в Перми лекцию „Как появилась автомобильная электроника“. Автомобильный журналист и блогер, обозреватель „Авторевю“ и ведущий проекта „Гараж мечты“ на auto.ru приедет по приглашению Fort Telecom», — рассказали в компании.
Вход на встречу свободный. Она пройдет на бульваре Гагарина, 65А 7 марта в 12:00. Необходима предварительная регистрация на сайте Fort Telecom.
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