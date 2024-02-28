28 февраля 2024

С пермяками встретится автоблогер и журналист Сергей Знаемский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путинский автобан. Екатеринбург – Пермь, дорожные работы, трасса, руль, автобус, автобан, ремонт дороги, дорога, навигатор, трасса р-242
Сергей Знаемский расскажет об истории автомобильной электроники Фото:

В Пермь приедет автожурналист и блогер Сергей Знаемский. В городе он прочтет лекцию «Как появилась автомобильная электроника», сообщили URA.RU организаторы.

«7 марта Сергей Знаемский проведет в Перми лекцию „Как появилась автомобильная электроника“. Автомобильный журналист и блогер, обозреватель „Авторевю“ и ведущий проекта „Гараж мечты“ на auto.ru приедет по приглашению Fort Telecom», — рассказали в компании.

Вход на встречу свободный. Она пройдет на бульваре Гагарина, 65А 7 марта в 12:00. Необходима предварительная регистрация на сайте Fort Telecom.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермь приедет автожурналист и блогер Сергей Знаемский. В городе он прочтет лекцию «Как появилась автомобильная электроника», сообщили URA.RU организаторы. «7 марта Сергей Знаемский проведет в Перми лекцию „Как появилась автомобильная электроника“. Автомобильный журналист и блогер, обозреватель „Авторевю“ и ведущий проекта „Гараж мечты“ на auto.ru приедет по приглашению Fort Telecom», — рассказали в компании. Вход на встречу свободный. Она пройдет на бульваре Гагарина, 65А 7 марта в 12:00. Необходима предварительная регистрация на сайте Fort Telecom.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...