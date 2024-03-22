Компания челябинского девелопера построит новый дом в Кургане

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Алексей Текслер в Каслинском муниципальном районе. Челябинск , стройматериалы, строительство, стройка, кирпич, поддон, новостройка
Челябинская фирма застраивает Курган малоэтажными домами Фото:

Компании челябинского девелопера разрешили возвести еще один новый жилой дом в Заозерном районе Кургана. Об этом сообщается на сайте администрации города. Ранее мэрия уже выдавала разрешения на строительство пяти домов.

«ООО «СЗ «Домострой», г. Магнитогорск. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома №62.1 (стр.). Адрес объекта: г. Курган, Заозерный район, 4-й квартал», — говорится в документе.

Компанией владеет крупный бизнесмен Олег Лакницкий. Челябинская компания планируют построить в Заозерном районе Кургана более 40 малоэтажных жилых домов до 2032 года. Площадь застройки составит свыше 931 тысячи квадратов. Данное строительство с предпринимателем лично обсуждал губернатор региона Вадим Шумков.

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Компании челябинского девелопера разрешили возвести еще один новый жилой дом в Заозерном районе Кургана. Об этом сообщается на сайте администрации города. Ранее мэрия уже выдавала разрешения на строительство пяти домов. «ООО «СЗ «Домострой», г. Магнитогорск. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома №62.1 (стр.). Адрес объекта: г. Курган, Заозерный район, 4-й квартал», — говорится в документе. Компанией владеет крупный бизнесмен Олег Лакницкий. Челябинская компания планируют построить в Заозерном районе Кургана более 40 малоэтажных жилых домов до 2032 года. Площадь застройки составит свыше 931 тысячи квадратов. Данное строительство с предпринимателем лично обсуждал губернатор региона Вадим Шумков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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