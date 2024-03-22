Компания челябинского девелопера построит новый дом в Кургане

Компании челябинского девелопера разрешили возвести еще один новый жилой дом в Заозерном районе Кургана. Об этом сообщается на сайте администрации города. Ранее мэрия уже выдавала разрешения на строительство пяти домов.
«ООО «СЗ «Домострой», г. Магнитогорск. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома №62.1 (стр.). Адрес объекта: г. Курган, Заозерный район, 4-й квартал», — говорится в документе.
Компанией владеет крупный бизнесмен Олег Лакницкий. Челябинская компания планируют построить в Заозерном районе Кургана более 40 малоэтажных жилых домов до 2032 года. Площадь застройки составит свыше 931 тысячи квадратов. Данное строительство с предпринимателем лично обсуждал губернатор региона Вадим Шумков.
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