03 марта 2024

Нефтяник из ХМАО отсудил у предприятия компенсацию за сломанные ребра

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, буровая, нефтяники, нефть, буровики, добыча нефти
Нефтяник из ХМАО сломал три ребра, устанавливая оборудование на скважине Фото:

Машинист подъемника компании «Когалымнефтегеофизика» из ХМАО отсудил 350 тысяч компенсации у работодателя за травму во время работы. Он сломал три ребра, монтируя оборудование на нефтяной скважине.

«Няганский городский суд удовлетворил исковые требования машиниста подъемника каротажной станции АО „Когалымнефтегеофизика“: с компании взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Несчастный случай произошел на устьевой площадке нефтяной скважины при работе с настила устьевой площадки во время закручивания сальникового устройства (гермитизатора) непосредственно на устье скважины», — указано в документах Ханты-Мансийского суда.

Нефтяник требовал в качестве компенсации три миллиона рублей, но суд лишь частично удовлетворил требования. Проверка показала, что несчастный случай произошел по вине начальника геологической партии и самого машиниста, который работал на неисправном оборудовании. Пострадавший работник подал апелляционную жалобу в Ханты-Мансийский суд с требованием повысить сумму компенсации, поскольку после перелома у него развилась межреберная невропатия. Апелляционная комиссия оставила решение без изменений.

Агентство направило в компанию «Когалымнефтегеофизика» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что работник «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. Суд взыскал с предприятия 70 тысяч рублей.

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Машинист подъемника компании «Когалымнефтегеофизика» из ХМАО отсудил 350 тысяч компенсации у работодателя за травму во время работы. Он сломал три ребра, монтируя оборудование на нефтяной скважине. «Няганский городский суд удовлетворил исковые требования машиниста подъемника каротажной станции АО „Когалымнефтегеофизика“: с компании взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Несчастный случай произошел на устьевой площадке нефтяной скважины при работе с настила устьевой площадки во время закручивания сальникового устройства (гермитизатора) непосредственно на устье скважины», — указано в документах Ханты-Мансийского суда. Нефтяник требовал в качестве компенсации три миллиона рублей, но суд лишь частично удовлетворил требования. Проверка показала, что несчастный случай произошел по вине начальника геологической партии и самого машиниста, который работал на неисправном оборудовании. Пострадавший работник подал апелляционную жалобу в Ханты-Мансийский суд с требованием повысить сумму компенсации, поскольку после перелома у него развилась межреберная невропатия. Апелляционная комиссия оставила решение без изменений. Агентство направило в компанию «Когалымнефтегеофизика» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что работник «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. Суд взыскал с предприятия 70 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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