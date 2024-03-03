Нефтяник из ХМАО отсудил у предприятия компенсацию за сломанные ребра

04 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Нефтяник из ХМАО сломал три ребра, устанавливая оборудование на скважине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Машинист подъемника компании «Когалымнефтегеофизика» из ХМАО отсудил 350 тысяч компенсации у работодателя за травму во время работы. Он сломал три ребра, монтируя оборудование на нефтяной скважине. «Няганский городский суд удовлетворил исковые требования машиниста подъемника каротажной станции АО „Когалымнефтегеофизика“: с компании взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Несчастный случай произошел на устьевой площадке нефтяной скважины при работе с настила устьевой площадки во время закручивания сальникового устройства (гермитизатора) непосредственно на устье скважины», — указано в документах Ханты-Мансийского суда. Нефтяник требовал в качестве компенсации три миллиона рублей, но суд лишь частично удовлетворил требования. Проверка показала, что несчастный случай произошел по вине начальника геологической партии и самого машиниста, который работал на неисправном оборудовании. Пострадавший работник подал апелляционную жалобу в Ханты-Мансийский суд с требованием повысить сумму компенсации, поскольку после перелома у него развилась межреберная невропатия. Апелляционная комиссия оставила решение без изменений. Агентство направило в компанию «Когалымнефтегеофизика» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что работник «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. Суд взыскал с предприятия 70 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Машинист подъемника компании «Когалымнефтегеофизика» из ХМАО отсудил 350 тысяч компенсации у работодателя за травму во время работы. Он сломал три ребра, монтируя оборудование на нефтяной скважине. «Няганский городский суд удовлетворил исковые требования машиниста подъемника каротажной станции АО „Когалымнефтегеофизика“: с компании взыскана компенсация морального вреда в размере 350 000 рублей. Несчастный случай произошел на устьевой площадке нефтяной скважины при работе с настила устьевой площадки во время закручивания сальникового устройства (гермитизатора) непосредственно на устье скважины», — указано в документах Ханты-Мансийского суда. Нефтяник требовал в качестве компенсации три миллиона рублей, но суд лишь частично удовлетворил требования. Проверка показала, что несчастный случай произошел по вине начальника геологической партии и самого машиниста, который работал на неисправном оборудовании. Пострадавший работник подал апелляционную жалобу в Ханты-Мансийский суд с требованием повысить сумму компенсации, поскольку после перелома у него развилась межреберная невропатия. Апелляционная комиссия оставила решение без изменений. Агентство направило в компанию «Когалымнефтегеофизика» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что работник «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. Суд взыскал с предприятия 70 тысяч рублей.