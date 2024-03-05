05 марта 2024

Звезда «Счастливы вместе» часто посещает памятник Гене Букину в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Скульптуры на улице Вайнера. Екатеринбург, улица вайнера, памятник гене букину
Виктор Логинов посещает памятник Гене Букину в знак благодарности зрителям сериала Фото:

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, регулярно посещает памятник своему персонажу. Об этом рассказал сам актер.

«Практически каждый год, а вернее каждый раз, когда я заезжаю в Екатеринбург, подхожу к памятнику Гене Букину», — заявил Логинов «КП-Екатеринбург». Актер отметил, что делает это в знак благодарности к зрителям и екатеринбуржцам, которые любят этот сериал.

В декабре 2023 года вышло продолжение знаменитого сериала «Букины». Виктор Логинов заявил, что новой волны славы после этого не ощутил. По его словам, некоторым фанатам новое видение проекта не понравилось, и он понимает почему. «Но „Букины“ — это уже совсем другая история, другой формат съемок, изменившиеся герои», — поделился Логинов. Также актер заявил, что, возможно, будет продолжение сериала.

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Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, регулярно посещает памятник своему персонажу. Об этом рассказал сам актер. «Практически каждый год, а вернее каждый раз, когда я заезжаю в Екатеринбург, подхожу к памятнику Гене Букину», — заявил Логинов «КП-Екатеринбург». Актер отметил, что делает это в знак благодарности к зрителям и екатеринбуржцам, которые любят этот сериал. В декабре 2023 года вышло продолжение знаменитого сериала «Букины». Виктор Логинов заявил, что новой волны славы после этого не ощутил. По его словам, некоторым фанатам новое видение проекта не понравилось, и он понимает почему. «Но „Букины“ — это уже совсем другая история, другой формат съемок, изменившиеся герои», — поделился Логинов. Также актер заявил, что, возможно, будет продолжение сериала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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