Звезда «Счастливы вместе» часто посещает памятник Гене Букину в Екатеринбурге

06 марта 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Виктор Логинов посещает памятник Гене Букину в знак благодарности зрителям сериала Фото: Анна Майорова © URA.RU Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, регулярно посещает памятник своему персонажу. Об этом рассказал сам актер. «Практически каждый год, а вернее каждый раз, когда я заезжаю в Екатеринбург, подхожу к памятнику Гене Букину», — заявил Логинов «КП-Екатеринбург». Актер отметил, что делает это в знак благодарности к зрителям и екатеринбуржцам, которые любят этот сериал. В декабре 2023 года вышло продолжение знаменитого сериала «Букины». Виктор Логинов заявил, что новой волны славы после этого не ощутил. По его словам, некоторым фанатам новое видение проекта не понравилось, и он понимает почему. «Но „Букины“ — это уже совсем другая история, другой формат съемок, изменившиеся герои», — поделился Логинов. Также актер заявил, что, возможно, будет продолжение сериала.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, сыгравший роль продавца обуви Гены Букина из Екатеринбурга, регулярно посещает памятник своему персонажу. Об этом рассказал сам актер. «Практически каждый год, а вернее каждый раз, когда я заезжаю в Екатеринбург, подхожу к памятнику Гене Букину», — заявил Логинов «КП-Екатеринбург». Актер отметил, что делает это в знак благодарности к зрителям и екатеринбуржцам, которые любят этот сериал. В декабре 2023 года вышло продолжение знаменитого сериала «Букины». Виктор Логинов заявил, что новой волны славы после этого не ощутил. По его словам, некоторым фанатам новое видение проекта не понравилось, и он понимает почему. «Но „Букины“ — это уже совсем другая история, другой формат съемок, изменившиеся герои», — поделился Логинов. Также актер заявил, что, возможно, будет продолжение сериала.