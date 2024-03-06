Армения захотела выгнать российских пограничников из своей страны

Армения направила официальное письмо в РФ для прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. Об этом рассказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
«Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — подчеркнул Армен Григорян в ходе брифинга. Он
Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как премьер-министр последней Никол Пашинян изъявил желание выйти из ОДКБ, а также принять Римский статут. Он также отмечал, что вывод российской военной базы из страны не планируется. В настоящий момент контактов с Арменией на высшем уровне не предусмотрено, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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