Армения захотела выгнать российских пограничников из своей страны

Григорян: Армения направила письмо РФ с просьбой о выводе пограничников

06 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Армении захотели прекратить деятельность российских пограничников на территории их страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Армения направила официальное письмо в РФ для прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. Об этом рассказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. «Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — подчеркнул Армен Григорян в ходе брифинга. Он транслируется на youtube-канале. Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как премьер-министр последней Никол Пашинян изъявил желание выйти из ОДКБ, а также принять Римский статут. Он также отмечал, что вывод российской военной базы из страны не планируется. В настоящий момент контактов с Арменией на высшем уровне не предусмотрено, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Армения направила официальное письмо в РФ для прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. Об этом рассказал секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. «Армения направила официальное письмо в РФ с четкой позицией. Мы проинформировали, что в аэропорту Звартноц должны нести службу армянские пограничные войска», — подчеркнул Армен Григорян в ходе брифинга. Он транслируется на youtube-канале. Отношения между Россией и Арменией стали более напряженными после того, как премьер-министр последней Никол Пашинян изъявил желание выйти из ОДКБ, а также принять Римский статут. Он также отмечал, что вывод российской военной базы из страны не планируется. В настоящий момент контактов с Арменией на высшем уровне не предусмотрено, отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.