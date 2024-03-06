Екатеринбуржец попал под суд из-за 11 блоков стиков

Мужчина пытался провезти стики из Объединенных Арабских Эмиратов (архивное фото)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили пассажира, который пытался провезти 11 блоков стиков для систем нагревания табака. Теперь ему грозит административный штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Он пояснил инспекторам, что купил блоки за 400 долларов в дьюти-фри на вылете из ОАЭ. О том, что один пассажир может максимум перевозить не более 200 сигарет или стиков, он не знал», — добавили в ведомстве.
Таможенники изъяли стики. Они будут храниться у них до решения суда.
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