06 марта 2024

Екатеринбуржец попал под суд из-за 11 блоков стиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал ожидания аэропорта «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, чемоданы, ожидание, багаж, зал прилета, погрузка, выдача багажа, шереметьево, багажное отделение, пассажиры, туристы, транспортер, туризм, терминал B, транспортная лента, терминал б
Мужчина пытался провезти стики из Объединенных Арабских Эмиратов (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили пассажира, который пытался провезти 11 блоков стиков для систем нагревания табака. Теперь ему грозит административный штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Он пояснил инспекторам, что купил блоки за 400 долларов в дьюти-фри на вылете из ОАЭ. О том, что один пассажир может максимум перевозить не более 200 сигарет или стиков, он не знал», — добавили в ведомстве.

Таможенники изъяли стики. Они будут храниться у них до решения суда.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники остановили пассажира, который пытался провезти 11 блоков стиков для систем нагревания табака. Теперь ему грозит административный штраф, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Он пояснил инспекторам, что купил блоки за 400 долларов в дьюти-фри на вылете из ОАЭ. О том, что один пассажир может максимум перевозить не более 200 сигарет или стиков, он не знал», — добавили в ведомстве. Таможенники изъяли стики. Они будут храниться у них до решения суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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