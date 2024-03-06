В ХМАО оказался самый высокий процент женщин-руководителей по УрФО

В Ханты-Мансийском автономном округе число женщин среди топ-менеджеров выросло до 27%. Показатель оказался самым высоким в регионах Уральского федерального округа, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона».
«В этом году представительницы прекрасного пола занимают 27% ведущих должностей. Это самый высокий показатель в УрФО», — говорится в исследовании. Если в прошлом году руководящие должности в компаниях ХМАО и предприятиях занимали 79% мужчин и 21% женщин, то в 2024 соотношение изменилось на 6% в пользу югорчанок.
Аналитики выяснили это по обезличенным данным клиентов в корпоративном сегменте. При этом в целом по стране деловая активность женщин выросла до максимальных значений за всю историю.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО женщины просят зарплату на 30% меньше, чем мужчины. В среднем ожидаемый ежемесячный доход югорчанок составляет около 50 тысяч рублей.
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