06 марта 2024

В ХМАО оказался самый высокий процент женщин-руководителей по УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Число югорчанок среди топ-менеджеров в регионе выросло до 27% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе число женщин среди топ-менеджеров выросло до 27%. Показатель оказался самым высоким в регионах Уральского федерального округа, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона».

«В этом году представительницы прекрасного пола занимают 27% ведущих должностей. Это самый высокий показатель в УрФО», — говорится в исследовании. Если в прошлом году руководящие должности в компаниях ХМАО и предприятиях занимали 79% мужчин и 21% женщин, то в 2024 соотношение изменилось на 6% в пользу югорчанок.

Аналитики выяснили это по обезличенным данным клиентов в корпоративном сегменте. При этом в целом по стране деловая активность женщин выросла до максимальных значений за всю историю.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО женщины просят зарплату на 30% меньше, чем мужчины. В среднем ожидаемый ежемесячный доход югорчанок составляет около 50 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе число женщин среди топ-менеджеров выросло до 27%. Показатель оказался самым высоким в регионах Уральского федерального округа, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона». «В этом году представительницы прекрасного пола занимают 27% ведущих должностей. Это самый высокий показатель в УрФО», — говорится в исследовании. Если в прошлом году руководящие должности в компаниях ХМАО и предприятиях занимали 79% мужчин и 21% женщин, то в 2024 соотношение изменилось на 6% в пользу югорчанок. Аналитики выяснили это по обезличенным данным клиентов в корпоративном сегменте. При этом в целом по стране деловая активность женщин выросла до максимальных значений за всю историю. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО женщины просят зарплату на 30% меньше, чем мужчины. В среднем ожидаемый ежемесячный доход югорчанок составляет около 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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