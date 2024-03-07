В ХМАО покажут спектакли на татарском языке

Казанский татарский театр юного зрителя приедет с гастролями в Ханты-Мансийск. Актеры покажут три спектакля на татарском языке. Об этом принимающая сторона сообщила в соцсети «Вконтакте».
«Все спектакли на татарском языке обеспечены синхронным переводом на русский язык», — говорится в афише театральной площадки, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». В программе запланированы три постановки. Показы пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли».
С гастролями в ХМАО также приедет пермский академический театр. Актеры выступят весной в двух спектаклях на сцене в Сургуте.
Ранее URA.RU сообщало, что департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.