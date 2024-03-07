07 марта 2024

В ХМАО покажут спектакли на татарском языке

© Служба новостей «URA.RU»
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
В театре Ханты-Мансийска покажут спектакли на татарском языке Фото:

Казанский татарский театр юного зрителя приедет с гастролями в Ханты-Мансийск. Актеры покажут три спектакля на татарском языке. Об этом принимающая сторона сообщила в соцсети «Вконтакте».

«Все спектакли на татарском языке обеспечены синхронным переводом на русский язык», — говорится в афише театральной площадки, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». В программе запланированы три постановки. Показы пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли».

С гастролями в ХМАО также приедет пермский академический театр. Актеры выступят весной в двух спектаклях на сцене в Сургуте.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова.

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Казанский татарский театр юного зрителя приедет с гастролями в Ханты-Мансийск. Актеры покажут три спектакля на татарском языке. Об этом принимающая сторона сообщила в соцсети «Вконтакте». «Все спектакли на татарском языке обеспечены синхронным переводом на русский язык», — говорится в афише театральной площадки, опубликованной в соцсети «ВКонтакте». В программе запланированы три постановки. Показы пройдут в рамках межрегиональной программы «Большие гастроли». С гастролями в ХМАО также приедет пермский академический театр. Актеры выступят весной в двух спектаклях на сцене в Сургуте. Ранее URA.RU сообщало, что департамент культуры ХМАО профинансирует гастроли сургутского драмтеатра в Москве. О подарке театру в честь 25-летия объявила глава окружного депкульта Маргарита Козлова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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