Пермский театр приедет с гастролями в Сургут

24 февраля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Пермский академический театр приедет с гастролями в Сургут в апреле Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Актеры пермского академического театра покажут в Сургуте два спектакля. Гастроли в городе пройдут в апреле, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского театра. «5 и 6 апреля в сургутском центре досуга «Камертон» состоятся гастроли двух спектаклей пермского академического театра — «Вертинский» и «Пизанская башня». Инициатором гастролей выступил «Камертон», — рассказали агентству в пресс-службе. Пермский театр ни разу не гастролировал в ХМАО, однако руководство театра не исключает возможности знакомства с творческим пространством округа. «Руководство пермского театра с удовольствием откликнулось на приглашение в Сургут, до этого театр ни разу не был в Югре. Возможно, знакомство с Югрой продолжится: мы открыты к приглашениям культурных учреждений Сургута или других городов округа», — добавили в пресс-службе. В феврале на сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске прошли гастроли тюменского театра кукол. Зрители устроили приезжим артистам громкие овации.

Актеры пермского академического театра покажут в Сургуте два спектакля. Гастроли в городе пройдут в апреле, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского театра. «5 и 6 апреля в сургутском центре досуга «Камертон» состоятся гастроли двух спектаклей пермского академического театра — «Вертинский» и «Пизанская башня». Инициатором гастролей выступил «Камертон», — рассказали агентству в пресс-службе. Пермский театр ни разу не гастролировал в ХМАО, однако руководство театра не исключает возможности знакомства с творческим пространством округа. «Руководство пермского театра с удовольствием откликнулось на приглашение в Сургут, до этого театр ни разу не был в Югре. Возможно, знакомство с Югрой продолжится: мы открыты к приглашениям культурных учреждений Сургута или других городов округа», — добавили в пресс-службе. В феврале на сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске прошли гастроли тюменского театра кукол. Зрители устроили приезжим артистам громкие овации.