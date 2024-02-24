Пермский театр приедет с гастролями в Сургут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
Пермский академический театр приедет с гастролями в Сургут в апреле Фото:

Актеры пермского академического театра покажут в Сургуте два спектакля. Гастроли в городе пройдут в апреле, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского театра.

«5 и 6 апреля в сургутском центре досуга «Камертон» состоятся гастроли двух спектаклей пермского академического театра — «Вертинский» и «Пизанская башня». Инициатором гастролей выступил «Камертон», — рассказали агентству в пресс-службе.

Пермский театр ни разу не гастролировал в ХМАО, однако руководство театра не исключает возможности знакомства с творческим пространством округа. «Руководство пермского театра с удовольствием откликнулось на приглашение в Сургут, до этого театр ни разу не был в Югре. Возможно, знакомство с Югрой продолжится: мы открыты к приглашениям культурных учреждений Сургута или других городов округа», — добавили в пресс-службе.

В феврале на сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске прошли гастроли тюменского театра кукол. Зрители устроили приезжим артистам громкие овации.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актеры пермского академического театра покажут в Сургуте два спектакля. Гастроли в городе пройдут в апреле, сообщили URA.RU в пресс-службе пермского театра. «5 и 6 апреля в сургутском центре досуга «Камертон» состоятся гастроли двух спектаклей пермского академического театра — «Вертинский» и «Пизанская башня». Инициатором гастролей выступил «Камертон», — рассказали агентству в пресс-службе. Пермский театр ни разу не гастролировал в ХМАО, однако руководство театра не исключает возможности знакомства с творческим пространством округа. «Руководство пермского театра с удовольствием откликнулось на приглашение в Сургут, до этого театр ни разу не был в Югре. Возможно, знакомство с Югрой продолжится: мы открыты к приглашениям культурных учреждений Сургута или других городов округа», — добавили в пресс-службе. В феврале на сцене КТЦ «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске прошли гастроли тюменского театра кукол. Зрители устроили приезжим артистам громкие овации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...