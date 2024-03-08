Песков не ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы перед выборами

08 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин несколько раз был в новых регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пока рано отвечать на вопрос, поедет ли кандидат на пост главы России Владимир Путин в новые регионы перед выборами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще рано говорить. Вы знаете, он в новых регионах бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Выборы в России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четверых кандидатов: Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Ранее URA.RU рассказывало, как человеку проверить себя в списке избирателей.

Пока рано отвечать на вопрос, поедет ли кандидат на пост главы России Владимир Путин в новые регионы перед выборами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще рано говорить. Вы знаете, он в новых регионах бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Выборы в России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четверых кандидатов: Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Ранее URA.RU рассказывало, как человеку проверить себя в списке избирателей.