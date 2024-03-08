Песков не ответил на вопрос о поездке Путина в новые регионы перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин несколько раз был в новых регионах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Пока рано отвечать на вопрос, поедет ли кандидат на пост главы России Владимир Путин в новые регионы перед выборами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока еще рано говорить. Вы знаете, он в новых регионах бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Выборы в России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четверых кандидатов: Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Ранее URA.RU рассказывало, как человеку проверить себя в списке избирателей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пока рано отвечать на вопрос, поедет ли кандидат на пост главы России Владимир Путин в новые регионы перед выборами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока еще рано говорить. Вы знаете, он в новых регионах бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу», — заявил Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости. Выборы в России будут идти три дня: с 15 по 17 марта. ЦИК РФ зарегистрировал четверых кандидатов: Путин, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Ранее URA.RU рассказывало, как человеку проверить себя в списке избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...