08 марта 2024
07 марта 2024

Глава Сургута поделился историей югорского бойца, приехавшего с СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Филатов поделился интервью с югорским бойцом, который только вернулся с зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Сургута Андрей Филатов поделился интервью с югорским бойцом с позывным «Гусь», который только вернулся с зоны СВО. Прямо из аэропорта «Гусь» отправился в детский сад к сыну.

«Боец с позывным „Гусь“ вернулся из зоны специальной военной операции домой в Сургут. Прямо из аэропорта отправился к сыну в детский сад», — написал в Своем telegram-канале Филатов.

На видео сургутянин рассказал, как скучал по семье, какие страхи преследуют военнослужащих и о найденной сим-карте украинского солдата. Также он пообещал обязательно победить и защитить Родину.

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Глава Сургута Андрей Филатов поделился интервью с югорским бойцом с позывным «Гусь», который только вернулся с зоны СВО. Прямо из аэропорта «Гусь» отправился в детский сад к сыну. «Боец с позывным „Гусь“ вернулся из зоны специальной военной операции домой в Сургут. Прямо из аэропорта отправился к сыну в детский сад», — написал в Своем telegram-канале Филатов. На видео сургутянин рассказал, как скучал по семье, какие страхи преследуют военнослужащих и о найденной сим-карте украинского солдата. Также он пообещал обязательно победить и защитить Родину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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