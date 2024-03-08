Общество Глава Сургута поделился историей югорского бойца, приехавшего с СВО. Видео 09 марта 2024 в 13:14 Размер текста - 17 + Филатов поделился интервью с югорским бойцом, который только вернулся с зоны СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Сургута Андрей Филатов поделился интервью с югорским бойцом с позывным «Гусь», который только вернулся с зоны СВО. Прямо из аэропорта «Гусь» отправился в детский сад к сыну. «Боец с позывным „Гусь“ вернулся из зоны специальной военной операции домой в Сургут. Прямо из аэропорта отправился к сыну в детский сад», — написал в Своем telegram-канале Филатов. На видео сургутянин рассказал, как скучал по семье, какие страхи преследуют военнослужащих и о найденной сим-карте украинского солдата. Также он пообещал обязательно победить и защитить Родину. Глава Сургута Андрей Филатов поделился интервью с югорским бойцом с позывным «Гусь», который только вернулся с зоны СВО. Прямо из аэропорта «Гусь» отправился в детский сад к сыну. «Боец с позывным „Гусь“ вернулся из зоны специальной военной операции домой в Сургут. Прямо из аэропорта отправился к сыну в детский сад», — написал в Своем telegram-канале Филатов. На видео сургутянин рассказал, как скучал по семье, какие страхи преследуют военнослужащих и о найденной сим-карте украинского солдата. Также он пообещал обязательно победить и защитить Родину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям