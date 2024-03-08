Филатов поделился интервью с югорским бойцом, который только вернулся с зоны СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Сургута Андрей Филатов поделился интервью с югорским бойцом с позывным «Гусь», который только вернулся с зоны СВО. Прямо из аэропорта «Гусь» отправился в детский сад к сыну.
«Боец с позывным „Гусь“ вернулся из зоны специальной военной операции домой в Сургут. Прямо из аэропорта отправился к сыну в детский сад», — написал в Своем telegram-канале Филатов.
На видео сургутянин рассказал, как скучал по семье, какие страхи преследуют военнослужащих и о найденной сим-карте украинского солдата. Также он пообещал обязательно победить и защитить Родину.
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