Тысячи свердловчан взяли ипотеку на дома в селах

09 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

По программе сельской ипотеки было выделено 6,5 миллиардов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области 2,5 тысячи человек купили и построили жилье благодаря сельской ипотеке. Жителям региона по программе выделили около 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Благодаря сельской ипотеке уже более 2,5 тысячи уральцев приобрели и построили комфортное жилье. Льготное кредитование в Свердловской области стартовало в марте 2020 года, и за это время „Россельхозбанк“ выделил жителям региона порядка 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке», — говорится на сайте ДИПа. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» началась в 2020 году. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ее до 2027 года. О том, какие условия для получения сельской ипотеки установлены в 2024 году — в материале URA.RU.

В Свердловской области 2,5 тысячи человек купили и построили жилье благодаря сельской ипотеке. Жителям региона по программе выделили около 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Благодаря сельской ипотеке уже более 2,5 тысячи уральцев приобрели и построили комфортное жилье. Льготное кредитование в Свердловской области стартовало в марте 2020 года, и за это время „Россельхозбанк“ выделил жителям региона порядка 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке», — говорится на сайте ДИПа. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» началась в 2020 году. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ее до 2027 года. О том, какие условия для получения сельской ипотеки установлены в 2024 году — в материале URA.RU.