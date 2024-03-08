08 марта 2024

Тысячи свердловчан взяли ипотеку на дома в селах

© Служба новостей «URA.RU»
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По программе сельской ипотеки было выделено 6,5 миллиардов рублей Фото:

В Свердловской области 2,5 тысячи человек купили и построили жилье благодаря сельской ипотеке. Жителям региона по программе выделили около 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке, сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Благодаря сельской ипотеке уже более 2,5 тысячи уральцев приобрели и построили комфортное жилье. Льготное кредитование в Свердловской области стартовало в марте 2020 года, и за это время „Россельхозбанк“ выделил жителям региона порядка 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке», — говорится на сайте ДИПа.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» началась в 2020 году. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ее до 2027 года. О том, какие условия для получения сельской ипотеки установлены в 2024 году — в материале URA.RU.

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В Свердловской области 2,5 тысячи человек купили и построили жилье благодаря сельской ипотеке. Жителям региона по программе выделили около 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке, сообщили в департаменте информационной политики региона. «Благодаря сельской ипотеке уже более 2,5 тысячи уральцев приобрели и построили комфортное жилье. Льготное кредитование в Свердловской области стартовало в марте 2020 года, и за это время „Россельхозбанк“ выделил жителям региона порядка 6,5 миллиарда рублей по сниженной ставке», — говорится на сайте ДИПа. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» началась в 2020 году. Губернатор региона Евгений Куйвашев продлил ее до 2027 года. О том, какие условия для получения сельской ипотеки установлены в 2024 году — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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